在烏克蘭大派用場 台擬向美增購18套海馬斯火箭系統

台灣的國防部門制定新一年的預算案，計劃向美國追加訂購18套海馬斯（HIMARS）火箭系統及戰術導彈，以加強遠程精準火力打擊能力。

台媒《聯合報》引述今日送交台立院的文件指，台陸軍司令部制定「轟雷專案」大筆增購海馬斯系統18套，總共計畫採購29套，其餘項目包括戰術區域導彈84枚、精準火箭864枚，而不再採購之前傳出產能緊張的M109A6自走炮。按規畫，台方會在2024年先接收11套海馬斯系統及部分軍備，至2027年完成換裝。

陸軍解釋，為彌補兵力支援外離島及本島跨區增援時效性不足，透過遠距精準、大面積殺傷的火力，精確摧毀及癱瘓登陸的敵軍部隊是最好方案。另外，根據預算案，全案總金額達到新台幣325.2億元（約10.7億美元），較之前的154.4億元（約5億美元）大幅增長逾倍。

海馬斯因應使用的導彈不同，射程從70公里到300公里不等。該火箭系統是美國支援烏克蘭最重要的軍備之一，後者已利用其成功打擊俄軍多個軍事據點。

北京已多次譴責美國對台售武，指其嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和安全利益，中方將採取堅決有力措施捍衛主權。

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責任編輯：陳建錫