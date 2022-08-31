李克強：穩經濟接續政策細則9月上旬應出盡出

總理李克強主持召開國務院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報，部署充分釋放政策效能加快擴大有效需求。會議確定進一步優化營商環境降低制度性交易成本的措施，持續為市場主體減負激活力。

加快擴大有效需求

會議指出，要用「放管服」改革辦法再推進穩經濟一攬子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

一是在用好新增3000億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以在三季度形成更多實物工作量。

二是擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。

三是出台支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。四是引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。有關部門和銀行要完善考核辦法，形成激勵機制。

五是對重點項目繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，項目落地後補辦手續。

六是支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。

七是國務院再派一批督導和服務組，赴若干省份推動政策落實。此外各地也要建立督導和服務工作機制。

會議指出，改革是政策工具箱中極重要工具，要堅持以改革激活力，降低市場主體制度性交易成本。主要包括嚴肅查處亂罰款、收過頭稅費等行為，加強監管，嚴厲打擊假冒偽劣，維護公平競爭。

責任編輯：蒯宇澄

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