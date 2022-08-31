  • 30°C
香港時間 : 2022831日 (三) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳因疫情一口氣取消6個展會 商家損失慘重

社會熱點 20:20 2022/08/31

分享：

分享：

內地新冠疫情多點散發，各省市要求進一步嚴格聚集性活動管理，大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等「非必要不舉辦」。深圳因應當前疫情防控形勢，一口氣取消6個即將舉辦的展會。有民眾反映，這個決定讓已經布展的商家損失慘重，如此商業環境令人深思。

深圳新聞網報導，根據深圳市疫情防控工作需要，原定8月31日至9月3日在深圳國際會展中心舉辦的第24屆亞洲寵物展覽會、2022亞洲3D打印·增材製造展覽會、中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會、亞洲門窗遮陽展、亞洲家居裝飾展、亞洲內裝工業化展等相關展會活動，30日晚同時宣布暫緩舉辦。

開展前8小時臨時通知延期

有參加亞洲寵物展的業者在社交平台反映，30日深夜12時、距離開展還有8小時之際，突然接到展會取消的通知；而攤位搭建和相關貨品價值人民幣十幾萬甚至上百萬元，都算是各家參展業者的損失。

內地增1675宗本土病例 深圳37宗 多地防控收緊

內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦

據了解，亞洲寵物展首次登陸深圳，預計有1850家以上的企業參展，超過1萬家品牌給予支持，號稱消費者不出國門就能逛遍全球寵物用品。展覽組委會發佈通知稱，將視疫情防控形勢，在本輪疫情結束後再行擇機舉辦，具體舉辦時間另行通知。

得悉寵物展取消後，網民紛紛質疑，深圳福田區和羅湖區29日就開始管控，展會如果早一天通知取消，也能省下一些貨品和搭建費用。另有人表示，展會取消造成的損失不會有誰出面承擔，疫情已經奪走了太多機會，「這樣的商業環境，值得再次深思。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

傳深圳科興科學園10萬人突「黃碼」 排長龍強檢 網民：颱風都不能阻止（有片）
2022/08/25
傳深圳科興科學園10萬人突「黃碼」 排長龍強檢 網民：颱風都不能阻止（有片）
深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）
2022/08/30
深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）
內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦
2022/08/30
內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦
深圳增37宗病例 明起離深須持48小時內2次核酸陰性證明（更新版）
今日
深圳增37宗病例 明起離深須持48小時內2次核酸陰性證明（更新版）

你可能感興趣

傳深圳科興科學園10萬人突「黃碼」 排長龍強檢 網民：颱風都不能阻止（有片）
15:17 2022/08/25
傳深圳科興科學園10萬人突「黃碼」 排長龍強檢 網民：颱風都不能阻止（有片）
深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）
12:41 2022/08/30
深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）
內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦
10:48 2022/08/30
內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦
社會民生 疫情 新冠肺炎疫情 展覽 深圳

上一篇文章

深圳增37宗病例 明起離深須持48小時內2次核酸陰性證明（更新版）

下一篇文章

湖南大學軍訓教官毆打新生 傳爆粗叫女生「脫光跪」（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

再有無人機進入金門禁區 台軍方首次實彈驅離
再有無人機進入金門禁區 台軍方首次實彈驅離
湖南大學軍訓教官毆打新生 傳爆粗叫女生「脫光跪」（有片）
湖南大學軍訓教官毆打新生 傳爆粗叫女生「脫光跪」（有片）
內地首條跨海高鐵全線鋪軌貫通 福州廈門將實現一小時生活圈
內地首條跨海高鐵全線鋪軌貫通 福州廈門將實現一小時生活圈
內地去年結婚人數首次低於800萬對 創36年來新低
內地去年結婚人數首次低於800萬對 創36年來新低
內地智庫罕見呼籲改變清零政策 惟報告隔日刪除
內地智庫罕見呼籲改變清零政策 惟報告隔日刪除
結婚當天新郎被封控 上海一新娘與「人形立牌」成婚
結婚當天新郎被封控 上海一新娘與「人形立牌」成婚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款