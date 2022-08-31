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廣東發布16條促消費措施：穗深增加購車指標、鼓勵發放消費券

經濟脈搏 20:28 2022/08/31

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廣東省今日（31日）發布《加大力度持續促進消費若干措施》，其中有16條政策，包括廣州、深圳增加購車指標、鼓勵各地市繼續發放零售業、餐飲、文旅消費券等。

持續優化汽車消費環境方面，廣州、深圳進一步完善購車資格規定、增加購車指標。全面落實符合要求乘用車減半徵收車輛購置稅和二手車經銷企業銷售舊車交易增值稅由2%下調至0.5%減稅政策。研究進一步放寬皮卡車進城限制。

同時，支持老舊城區、學校、醫院等重點場所通過改造、新建等方式，加大停車基礎設施供給。 2022年底前基本實現全省高速公路服務區充電設施100%全覆蓋。

支持剛性和改善性住房需求

在促進住房消費方面，擴大保障性租賃住房供給，鼓勵機關事業單位、國有企業等單位對現有符合安全要求物業改造為租賃住房，簡化利用存量土地和房屋改建保障性租賃住房調整規劃的手續，盤活存量資源。 

進一步優化住房公積金使用範圍，支持有條件的地市結合實際提高租房提取額度，簡化提取流程。支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。 

在拓展文化旅遊消費方面，持續開展「廣東人遊廣東」活動，引導各地市製定實施文旅消費惠民政策措施，開展多層次、多形式的各類促文旅消費活動，鼓勵發放文旅消費券或惠民卡，舉辦文旅消費月、數字文旅消費體驗等活動。 

同時，大力發展夜間文旅經濟，推動「互聯網+旅遊」等新型文旅業態加速發展，開展「廣東鄉村休閒體驗季」活動，支持各地發展休閒農業、鄉村旅遊和民宿等。 

措施提到，繼續做好消費券發放工作，鼓勵各地市繼續發放零售業（不含汽車銷售）、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費券，消費券抵扣金額最高不超過20%，時間開展至2022年10月31日。省對各地市發放消費券實行獎補政策，對珠三角地市（不含深圳市）按其發放消費券實際支出的50%比例補貼，每市最高補貼不超過1450萬元；對粵東粵西粵北地區地市按其發放消費券實際支出的70%比例補貼，每市最高補貼不超過700萬元。

各地市在2022年9月1日至11月30日開展家電「以舊換新」活動，省對各地市活動實行獎補政策。

責任編輯：蒯宇澄

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