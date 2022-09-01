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深圳增62本土感染 南山、寶安區全域管控

社會熱點 15:09 2022/09/01

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廣東疫情繼續延燒，昨日（31日）全省新增74宗本土感染，以深圳佔最多，為62宗。其餘個案分布在廣州、東莞、肇慶和揭陽。深圳今起全市中小學線上教學；幼稚園暫緩返園，不組織線上教學。寶安、南山兩區今日（1日）分別宣布實施全域管控，居民非必要不外出，文娛場所停業，餐廳暫停堂食。

*更新南山區全域管控 

深圳新增35宗確診及27宗無症狀感染，總數62宗，有42宗是在隔離觀察人員中發現，6宗在重點人員篩查中發現，2宗在主動就診中發現，12宗在社區篩查中發現。當日有26宗個案與福田區華星舞蹈藝術中心相關聯。截至昨日，華星舞蹈藝術中心群組已報告28宗個案，福田區已依法對該中心進行立案調查。

寶安、南山兩區即日起實施全域管控，措施包括所有小區、城中村的卡口24小時值守，出入需查驗24小時核酸陰性證明；實行「居民白名單制」管理，非居民謝絕進入。大型會議、活動、展銷促銷暫停，公園關閉，居民非必要不外出；卡拉OK、酒吧、戲院等停業；超市限制人流；餐廳暫停堂食。

另外，轄區居民繼續接受「一日一檢」，拒執行防疫要求造成疫情傳播的者將被追究責任。加上寶安、南山兩區後，深圳已有2/3的區實施管控。

內地昨日新增1903宗本土感染，西藏佔最多，為674宗，四川、青海分別新增221宗、216宗。其餘個案涉及黑龍江、遼寧、天津等多地。

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責任編輯：尹航

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