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內地8月財新製造業PMI錄49.5重回收縮區間 修復基礎仍不牢固

經濟脈搏 10:00 2022/09/01

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局部地區疫情反覆，疊加高溫少雨導致供電緊張，內地8月財新製造業PMI錄49.5，較7月回落0.9個百分點，降至榮枯線以下，創三個月最低水平，顯示製造業在經歷了兩個月的擴張後重現收縮。分析指，局地散發疫情和高溫天氣對復甦形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。

8月財新製造業PMI較7月回落0.9個百分點，這一走勢與統計局製造業PMI相反。國家統計局公布的8月製造業PMI錄得49.4，高於前值0.4個百分點，連續兩個月低於臨界值。

標普提供的新聞稿表示，PMI跌破50，主因在於新業務總量重現收縮，雖然收縮率尚微，但卻是三個月來首次錄得銷售下降。

海內外需求減弱 新訂單指數降至收縮區間

從分項指數看，8月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自6月內地疫情形勢總體好轉以來，製造業生產指數已連續三個月高於榮枯線，但漲幅逐漸回落。受訪企業反映，高溫導致停電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消費品製造類產量下降。

8月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。被調查企業反映，高溫天氣、供電緊張、疫情反覆、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱。

在製造業需求低迷的背景下，就業市場仍未有明顯改善。8月就業指數較前值稍有回升，但仍處於收縮區間。

企業經營預期低於長期均值

在金屬、化學品等原材料價格下降的帶動下，8月製造業購進價格指數結束了此前26個月的擴張，落入收縮區間，降至2016年2月來最低；成本壓力小幅緩和為企業降價促銷提供了空間，8月製造業出廠價格指數在收縮區間輕微回落，其中中間品類和投資品類銷售價格下降，消費品類售價輕微上調。

受疫情和供應商停電的影響，8月供應商交貨時間仍有輕微延遲；製造業積壓業務量從此前的下降轉為持平。部分企業因高溫導致停產停電而積壓工作量增加，其他企業則表示銷售不振，產能仍較為充裕，足以處理積壓訂單。

由於新訂單減少，企業普遍減少原材料採購，8月原材料採購量在近三個月內首次下降，原材料庫存同樣輕微下降；考慮到需求減弱，企業繼續主動調整現有庫存，8月產成品庫存繼續減少。

8月製造業生產經營預期指數與7月持平，仍低於長期均值。部分企業考慮到疫後經濟持續復甦而計劃提高產量，但疫情的不確定性和對全球經濟前景減弱的擔憂，抑制了企業信心的進一步回升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局地散發疫情和高溫天氣對復甦形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。近期央行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。

限電加疫情影響 內地8月官方製造業PMI錄49.4

責任編輯：尹航

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