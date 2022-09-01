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美國下重手 命令Nvidia和AMD向中國斷供先進AI芯片

即時中國 10:33 2022/09/01

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美國政府命令芯片業巨頭Nvidia和AMD停止對中國提供用於人工智能（AI）工作的頂級芯片，有分析指，這項禁令將大幅加重中國企業在先進計算領域方面的成本，可同時限制中國的民用及軍事技術。北京已多次批評美方的措施不利中美正常經貿合作及全球產業鏈穩定，強調任何打壓都阻擋不了中國科技發展。

Nvidia周三（8月31日）向美國證監會（SEC）提交文件指，上周收到政府通知，即時停止向中國包括香港提供用於AI工作的GPU卡A100和H100，該公司在的中國總部已暫停向客戶及數據中心發貨。AMD發言人同日公布類似消息，暫停對中國區數據中心提供MI100和MI200，並按指示統計發貨數量及客戶名單。

上述幾款是兩間企業最先進的GPU芯片，能廣泛用於人工智能、數據分析、科學計算、雲圖形工作負載等領域

美國相關官員指，這是為了避免有關產品被用於或轉用於軍事用途的風險，正審查其與中國相關的政策和做法。雖然美方無法概述具體的政策變化，但正在採取全面的方法來實施與技術、最終用途和最終用戶相關的額外行動，以保護美國的國家安全和外交政策利益。

路透社分析，美國正擴大在科技上對中國的打擊，因為圍繞台灣的緊張加劇，Nvidia和幾乎所有主要芯片公司的芯片都在台灣生產。如失去上述企業的芯片，中國企業將無法以合理成本完成用於圖像、語音識別等領域的先進計算，這些程序不但常用於智能手機等電子消費品，還具有相當的軍事用途，如情報收集。

中國外交部曾批評美方此舉破壞全球產業鏈穩定，也是大搞經濟脅迫的例證，中美經貿和科技合作有利於雙方利益和人類共同進步，搞脫鉤只會損人害己。

責任編輯：陳建錫

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