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美國下重手 命令Nvidia和AMD向中國斷供先進AI芯片（更新版）

即時中國 16:45 2022/09/01

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美國政府命令芯片業巨頭Nvidia和AMD停止對中國提供用於人工智能（AI）工作的頂級芯片，有分析指，這項禁令將大幅加重中國企業在先進計算領域方面的成本，可同時限制中國的民用及軍事技術。北京表示強烈反對，批評這是典型的科技霸權，濫用國家力量打壓發展中國家發展，要求美方立即停止錯誤做法。

＊更新中方回應

Nvidia周三（8月31日）向美國證監會（SEC）提交文件指，上周收到政府通知，即時停止向中國包括香港提供用於AI工作的GPU卡A100和H100，該公司在的中國總部已暫停向客戶及數據中心發貨。AMD發言人同日公布類似消息，暫停對中國區數據中心提供MI100和MI200，並按指示統計發貨數量及客戶名單。

Nvidia已表明會申請出口許可證，但不確定政府是否會給予豁免，又指未來可能會把部分業務撤出中國。

上述幾款是兩間企業最先進的GPU芯片，能廣泛用於人工智能、數據分析、科學計算、雲圖形工作負載等領域

美國相關官員指，這是為了避免有關產品被用於或轉用於軍事用途的風險，正審查其與中國相關的政策和做法。雖然美方無法概述具體的政策變化，但正在採取全面的方法來實施與技術、最終用途和最終用戶相關的額外行動，以保護美國的國家安全和外交政策利益。

路透社分析，美國正擴大在科技上對中國的打擊，因為圍繞台灣的緊張加劇，Nvidia和幾乎所有主要芯片公司的芯片都在台灣生產。如失去上述企業的芯片，中國企業將無法以合理成本完成用於圖像、語音識別等領域的先進計算，這些程序不但常用於智能手機等電子消費品，還具有相當的軍事用途，如情報收集。

在北京，外交部發言人汪文斌批評，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家發展，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。商務部發言人束珏婷則批評，美方做法背離公平競爭原則，阻礙國際科技交流和經貿合作，對世界經濟恢復造成衝擊。

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