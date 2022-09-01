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蔡英文會見美國亞利桑那州州長：期待與美共同生產民主芯片

國情動向 11:24 2022/09/01

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台灣地區領導人蔡英文今日（1日）會見率團來訪的美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey），她表示，期待與美共同生產「民主芯片」（又稱晶片）。亞利桑那州將會在台設立外貿辦事處。

蔡英文：期待合作高科技與半導體領域

杜希在致辭時亦指出，已在上月簽署在台灣設立對外貿易辦事處的法案。台積電在亞利桑那州投資120億美元建晶元廠，將可創造2,000個工作機會。目前正有數百位工程師在台受訓，準備回到美國工作。

蔡英文表示，希望藉由外貿辦事處的設立，加速雙方經貿關係發展。期待與美國攜手合作高科技與半導體領域，打造更安全、更具韌性的供應鏈，共同產製「民主芯片」。

美國下重手 命令Nvidia和AMD向中國斷供先進AI芯片

杜希在會見蔡英文之前，昨日（31日）還出席了在台北舉辦的「2022美國商機日」。他提到台積電在亞利桑那州的建廠進度，指2020年台積電宣布建廠，「如今僅僅兩年多之後，台積電已經完成了其主要設施的建設，並繼續取得優異的進展，我有機會親眼目睹在鳳凰城進行的建設，令人印像深刻，所以我歡迎大家來參觀『小台北』，親眼見證台積電投資。」

美媒指，杜希訪問台灣的主要任務是為台積電在該州的工廠吸引供應商。

北京：促停止與台灣官方往來

台當局稍早前表示，亞利桑那州與台灣有密切貿易關係。此行為杜希自2015年上任後首度訪台；這也是繼上周印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，兩周內再度迎接美國州長來台訪問。

此行訪團成員還包括，亞利桑納州商務廳廳長華姍（Sandra Watson）、工商協會會長賽登（Daniel Seiden）、以及商務廳副廳長梅塔（Megan Maestas）等。期盼透過此次交流，促進台灣與亞利桑納州在學術、科技及半導體產業等領域，有更廣泛的合作，並進一步促進台美經貿交流與發展。

美國斷供這軟件 中國芯片製程3納米止步？

在北京，外交部表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方一貫堅決反對美國以任何形式、任何名義與台灣開展官方交往。敦促美國有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣開展任何形式的官方往來，停止向「台獨」勢力發送錯誤信號。中方將採取有力措施堅決維護國家主權和領土完整。

責任編輯：尹航

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