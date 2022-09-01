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廣東城鎮人口全國最多 珠三角城鎮化率近九成

社會熱點 12:07 2022/09/01

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2021年內地城鎮人口數量排名出爐，廣東省成為全國城鎮人口最多的省份，達9466萬人，其次是山東、江蘇、河南、四川、浙江、河北、湖南、湖北和安徽。其中，珠三角地區就有城鎮人口7860.6萬人，城鎮化率高達87.5%。

據內媒第一財經報道，數據顯示，至2021年，共有4個省份城鎮人口超過5000萬人，分別是廣東、山東、江蘇和河南。其中排名第一的廣東比第二名山東多出2963.4萬人，在全國遙遙領先。

2021年廣東城鎮居民人均消費支出36621元（人民幣，下同），按年增長9.3%，僅次於上海、北京和浙江，位居全國第四。廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，相比農村，城鎮人均收入更高，消費也會多很多。廣東有這麽龐大的城鎮人口，以及這麽高的人均消費支出水平，因此整個廣東是非常龐大的一個消費市場。

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廣東城鎮人口全國最多 珠三角城鎮化率近九成

珠三角城鎮人口多，也形成了多個大城市。國家統計局去年9月公布的數據顯示，廣東擁有深圳和廣州兩個超大城市（即城區常住人口1000萬以上的城市）。而經濟總量位列第二、第三和第四的江蘇、山東和浙江都沒有超大城市。此外，廣東還有東莞和佛山兩個特大城市（城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市）。

彭澎說，廣東有兩個超大城市、兩個特大城市，一方面中心城市對產業轉型升級的引領作用更加突出；另一方面整個城市群也更加緊密，廣深莞佛之間基本是無縫對接，如果軌道交通再密集一點，緊密度會進一步提升。

未來珠三角外來人口市民化是重要議題

珠三角城鎮人口中，有相當一部分是外來流入人口，未來加快外來人口的市民化十分重要。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，珠三角、長三角等發達地區都有大量的外來人口，當前這些地方常住人口城鎮化率都已經很高，接下來最重要的是要提高城鎮化的質量，即加快外來人口市民化進程。

彭澎分析，要讓外來人口享受到相關的待遇，可以根據居住年限、積分分層次，在住房保障、小孩入學等公共服務方面盡可能地覆蓋，這樣更加有利於實現人的市民化。有了充分保障，消費潛力也會顯現出來。

責任編輯：李冰琪

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