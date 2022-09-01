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巴切萊特離任前發表新疆人權報告 中方斥干涉中國內政

國情動向 12:26 2022/09/01

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聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet），在任期最後一日（8月31日）發表《新疆人權報告》，指中國在新疆地區任意拘留維吾爾族，以及其他以穆斯林為主的少數民族，可能構成危害人類罪。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，批評所謂涉疆「評估」將人權作為政治工具，干涉中國內政。

巴切萊特在報告闡述，無論是依照法律還是依照政策，從限制與剝奪個人和集體更廣泛享有的基本人權的脈絡看來，「對維吾爾族等主要穆斯林族群的武斷與歧視性關押程度，可能已構成了國際罪行，特別是違反人道罪」。建議中國政府迅速採取行動，釋放所有被關押在培訓中心或拘留設施的人。

中方：報告肆意抹黑和誹謗

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印稱，聯合國人權高專辦不顧中方嚴正交涉，執意發布所謂涉疆「評估」，抹黑誣衊中國，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

外電：中國要求聯合國人權專員 不要發表新疆報告

美最新人權報告再稱新疆仍遭迫害 京：強烈不滿（第二版）

劉玉印表示，高專辦所謂「評估」以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假信息和謊言作為主要信息來源，刻意忽視中國政府提供的權威信息和客觀材料，惡意歪曲中國法律和政策，抹黑中國新疆反恐和去極端化鬥爭，其內容與人權高專在訪華結束時發表的聲明大相徑庭，暴露出對中國深刻偏見和無知。

劉續指，所謂涉疆「評估」是美西方國家和反華勢力策劃的鬧劇，將人權作為政治工具，敦促人權高專辦立即改弦更張，真正致力於促進和保護各國人民人權，促進對話與合作，推動國際人權事業健康發展，而不是淪為美西方國家謀求政治私利的工具。

在報告發表前數小時，中國常駐聯合國代表張軍重申，中方完全反對相關報告，「我們並不認為這對任何人有好處，只會損害聯合國與會員國的合作」。他又批評，所謂新疆問題完全是出於政治動機所編造的謊言，目的是破壞中國的穩定、阻礙中國的發展。

責任編輯：易燕丹

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