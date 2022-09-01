8月內地百城新房房價按月微跌0.01% 料熱點城市漸企穩恢復

中指研究院周四發布報告稱，8月百城新建住宅平均價格為16203元/平方米（人民幣，下同），按月下跌0.01%，跌幅與7月持平；按年上漲0.32%，漲幅較7月收窄0.2個百分點。隨著樓市政策環境持續改善及傳統銷售旺季來臨，預計部分熱點城市房地產市場或逐步企穩恢復。

報告指出，受市場預期減弱、樓市傳統銷售淡季等因素影響，8月百城新建住宅價格按月下跌城市數量達69個，較7月增加22個，是自2020年2月（新冠疫情初期）以來的最高點。8月新增下跌城市主要是基本面較差的三四線城市，部分熱點一二線城市新房價格按月仍上漲，因此百城整體新房價格按月跌幅沒有進一步擴大。

8月珠三角及長三角城市群新建住宅價格按月均由跌轉漲，漲幅分別為0.07%和0.01%，主要是受區域內部分城市高價新開盤項目導致的結構性影響；山東半島及京津冀城市群新房價格按月則止漲轉跌，跌幅分別為0.07%和0.03%。

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二手住宅方面，百城二手住宅平均價格為15991元/平方米，按月下跌0.13%，跌幅較7月擴大0.04個百分點；按年止漲轉跌，跌幅為0.12%。價格按月下跌的城市共74個，較7月增加5個，數量為兩年來最高點。

展望未來，中指研究院預計，各地政府將繼續用足用好政策工具箱，因城施策穩樓市。短期來看，各地樓市政策寬鬆方向或聚焦信貸方面，通過優化二套房認定標準、下調房貸首付比例及利率等方式，降低居民購房門檻和成本，支持合理住房需求。

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責任編輯：尹航

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