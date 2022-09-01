發改委：瞄準AI、芯片等前沿領域實施一批戰略性重大項目

國家發改委發表文章指，要強化國家戰略科技力量，瞄準人工智能（AI）、量子信息、集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。同時，要把產業鏈韌性和競爭力放在更重要位置。優化國內產業鏈佈局，打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈。

該文章在黨媒《求是》雜誌上發表，文中引述中共總書記習近平的指示，強調中國構建新發展格局的關鍵，在於經濟循環的暢通無阻。其中首要提到加快實現科技自立自強，要深入實施科教興國、人才強國、創新驅動等發展戰略，瞄準各前沿領域實施具戰略性的重大項目，持續推進重點領域核心技術攻關。

同時，加速科技創新成果向現實生產力轉化，突出支持應用型科技研發和成果產業化，並健全職務科技成果產權制度，持續激發人才創新活力。

其次要加快推動產業鏈供應鏈優化升級，並指製造業是中國的立國之本，要把產業鏈韌性和競爭力放在更加重要的位置，著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈，加快發展先進製造業集群，壯大數字經濟、智能製造、新材料等戰略性新興產業，增強軌道交通、新能源、通信設備等領域全產業鏈競爭優勢。

文章還提到加快推進重點領域和關鍵環節改革，完善宏觀調控政策體系，深化「放管服」改革，並加快建設更高水平開放型經濟新體制，落實好穩外貿措施。

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責任編輯：陳建錫