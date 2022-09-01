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國家衛健委：托育機構面臨運營成本難降等三方面困難

社會熱點 13:18 2022/09/01

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國家衛健委日前指出，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素。針對內地托幼機構起步晚等問題，當局表示，「起步期」和「疫情期」雙期疊加，造成托育機構面臨運營成本難降等三方面困難。

國家衛健委人口家庭司負責人杜希學表示，內地托育服務仍處於起步階段，且遭受新冠肺炎疫情的衝擊和影響，托育機構首先面臨難以降低成本的問題。

他指出，七成以上托育機構運行時間不足3年，多數自籌建設資金，絕大多數屬於小微型企業，托育機構運營成本是「租場地」和「發工資」的剛性支出，並且呈逐年上升趨勢。在疫情衝擊下，即使停工停產沒有收入期間，這些剛性支出仍然存在，依靠托育機構自身難以化解。

國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降

國家衛健委：嬰幼兒無人照料是阻礙生育首要因素

此外，托育機構穩定招生難。三歲以下嬰幼兒是最柔弱的群體，且入托時間不固定，疫情發生後不少家庭更是少送托、不送托，托育服務的剛需受到壓制。同時，托育機構往往屬於疫情發生時第一批被要求停業的經營主體，復工期限也遠晚於其他的行業。

第三是應對風險難。托育機構規模小，且絕大多數是社會力量興辦，疫情造成大量托育機構退出市場，凸顯托育機構在抗擊重大公共衛生事件等風險面前，缺乏行之有效的應急保障措施。疫情期間，多數經營者暫緩擴大經營的步伐，行業發展信心亟待恢復。

杜希學表示，為應對疫情對服務業的影響，國家先前實施的紓困扶持措施，托育機構也能按規定享受。部分地方亦積極探索建立財政支持機制，通過專項補貼等形式扶持托育行業的發展；再加上一些托育機構採取壓縮規模等辦法應對疫情影響。國家、地方、行業多措並舉，緩解托育機構疫情期間的困境。另外，托育服務的各項政策扶持措施需要地方和有關部門的積極落實，在落實過程中仍然有挖掘政策扶持力度和精準度的空間。

責任編輯：易燕丹

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