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【神州快訊】世界油氣企業舟山聚首 共商行業發展新機遇

特約 12:00 2022/09/01

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以「共商油氣 共享機遇 共謀發展——全球油氣產業轉型創新的挑戰與機遇」為主題的第5屆世界油商大會日前在浙江舟山召開。

本次大會由浙江省人民政府主辦，中國（浙江）自由貿易試驗區工作領導小組辦公室、中國（浙江）自由貿易試驗區舟山管理委員會共同承辦。大會以綫下+綫上的形式舉辦，來自世界大宗商品、油氣、石化行業前50強公司的中國區總裁級高管，大宗商品、油氣、石化行業相關的金融、運輸、咨詢、法律、保險等外企駐中國區高管，世界主要能源交易所、能源研究機構駐中國區高管等中外逾300名嘉賓現場參會。

近年來，舟山圍繞實現油氣交易中心、國際綠色基地，國際油氣儲運基地，國際海事服務基地，大宗商品跨境貿易、人民幣國際示範區，打造油氣全產業鏈。浙江省省長王浩在會上表示，浙江願與大家一道，持續推動貿易和投資自由化便利化，加快謀劃推進一批重大平台、重大產業和重大項目建設，不斷深化油氣儲運、加工、服務等領域合作，推動油氣全產業鏈發展邁上新台階，為全球油氣產業和能源經濟發展作出新的更大貢獻。

海關總署總工程師韓森在會上表示，海關總署將繼續支持浙江自貿試驗區改革創新和開放發展，支持綠色的重大油氣項目建設，積極推進各項通關業務改革措施落地見效，進一步優化作業流程，提高效率，加快海關監管數字化場景的應用，支持數字化賦能。

目前，舟山累計集聚油氣企業逾1萬家，2021年油氣貿易額達7,379億元（人民幣，下同），掛牌5年來貿易額累計超1.9萬億元。在2021年「全球十大船加油港口」排名中，舟山港位列第五。舟山市長徐仁標在會上表示，舟山將堅持「一島一功能，多島強功能」，設計石油、天然氣、鐵礦石、農產品等大宗商品儲運、加工、貿易、交易等全產業鏈，建設具有全球影響力的大宗商品資源配置的新高地，賦予自貿試驗區新優勢。

（資料由世界油商大會組委會提供）

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