二十大10月召開 一文看清九大關鍵看點

中共第二十次全國代表大會10月16日即將在北京召開，外電總結關於關於二十大的9大關鍵問題和解答。

據路透社，屆時國家主席習近平可能獲得任期為5年的第3個任期，大會將選舉出新一屆中央政治局常委會。以下是路透總結的十大關鍵問題和解答：

Ｑ：什麼是中共全國代表大會？

來自全國各地約2,300名中共黨員將齊聚在北京天安門廣場西側的人民大會堂，參加五年一次的全國代表大會，會議通常持續一周左右，其中大多數是閉門會議。

代表們將從預選名單中選出約200名具有投票權的中央委員會委員，以及約170名中央委員會候補委員。

新一屆中央委員會第一次全體會議將在二十大結束後的第二天舉行，屆時將選出25位中央政治局委員。

最受關注的將是全會後公布的新一屆中央政治局常務委員會委員名單。該委員會是中共最高領導層，目前有七名成員。

Ｑ：二十大有何關鍵之處？

習近平將公布新一屆最高領導班子，此次大會還將對中國權力結構高層進行全面改組，並任命在未來五年及以後制定經濟、外交、安全和社會政策的人員。

Ｑ：習近平的角色會有變化嗎？

不太可能。現年69歲的習近平擁有三個重要頭銜：中共中央總書記、中央軍委主席和國家主席。預計他將在二十大連任前兩個頭銜，並將在2023年3月的全國人民代表大會連任國家主席。

如果達不到這種預期，將會是重大意外。

習近平如果獲得中共中央總書記的第三個任期，將打破他的兩位前任所堅持的先例，即在10年或兩個完整任期後卸任。

習近平將通過連任中央軍委主席，堅持長期以來「黨指揮槍」的理念。

中國於2018年修憲，廢除了國家主席連續任職不得超過兩屆的限制，為習近平明年3月獲得第三個任期鋪平道路。

Ｑ：會恢復設立中國共產黨黨主席嗎？

習近平的集權是1949年毛澤東創建中華人民共和國以來前所未見的，但沒有跡象表明他將恢復設立黨主席。

在毛澤東之後華國鋒和胡耀邦都曾擔任過黨主席。1982年後就不再設立黨主席。

Ｑ：國務院總理李克強將卸任？

按照中國憲法的規定，李克強在擔任國務院總理10年後將於3月卸任。但他可能不會完全退出政治舞台。

67歲的李克強比習近平年輕，且未到中國這個級別領導人的退休年齡。

一些分析人士指出，李克強今年公開露面增多，顯示他可能會繼續擔任政治局常委，可能擔任全國人大常委會委員長。這並非沒有先例，李鵬在1998年卸任總理後擔任全國人大常委會委員長。

Ｑ：誰將接替李克強的大陸國務院總理職位？

主要人選：

--汪洋，67歲，全國政協主席，在政治局常委會排名第四。他曾任國務院副總理和中共廣東省委書記。

--胡春華，59歲，目前是四位國務院副總理之一，也曾擔任廣東省委書記。

--陳敏爾，61歲，現任重慶市委書記，被認為是習近平的嫡系。

人們普遍認為，無論誰擔任國務院總理，都將追隨李克強的腳步，忠實地執行習近平制定的路線。

Ｑ：政治局常務委員會有幾名委員？

預計政治局常委會將保持七人的設置。習近平將常委人數從其前任胡錦濤時的九名減少為七名。

Ｑ：最高領導人的退休年齡是否仍在執行？

根據「七上八下」這一不成文的規則，年齡超過68歲的政治局常委將退休，這意味著全國人大常委會委員長栗戰書（71歲）和國務院副總理韓正（68歲）將卸任。

Ｑ：是否會有女性被選入常委會？

不太可能。政治局常委會中從未有過女性委員，而且目前25名政治局委員中唯一的女性，72歲的國務院副總理孫春蘭預計將退休。

62歲的貴州省委書記諶貽琴是少數有可能進入下一屆政治局的女性人選之一。