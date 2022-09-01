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網友「熱帶雨林」三天前預告成都封城被拘引關注

社會熱點 15:17 2022/09/01

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疫情嚴峻的四川省成都市今日（9月1日）要求全體居民原則居家，一名網名為「熱帶雨林」的網友在社交媒體上引起關注，他因三天前「預告」成都要「靜態管控」而被拘15日。

網傳圖片可見，「熱帶雨林」8月29日在微信群組中稱，成都可能要封城五天。他說：「省上要求整個成都市靜態管理，市上還在爭取，可能五個主城區和天府新區、龍泉驛要靜態管理。還沒有完全確定，現在還在開會商量。」

這則消息迅速在各大社交平台上傳播，很多成都市民開始囤菜、搶菜。部分超市的蔬菜、鮮肉區被搶購一空，連各大買菜App上的蔬菜也處於斷貨狀態。有網民戲稱，這一天是「8.29成都熱帶雨林購物節」。

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成都警方於8月30日通報，8月29日，佘某某（男，37歲，網名「熱帶雨林」）為吸引關注，在網絡群組中發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情緒，對疫情防控工作帶來干擾。

佘某某因尋釁滋事，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，已被公安機關依法處以行政拘留15日並處罰款1000元人民幣的處罰。

通報還稱，對編造、傳播、散布謠言，擾亂公共秩序等違法犯罪行為，公安機關將始終堅持「零容忍」的態度，堅決依法查處。希望廣大市民不信謠、不傳謠，一切以官方權威信息為準，同心抗疫，共同營造風清氣正的網絡空間。

然而，今日官方通告稱，當前疫情防控形勢異常複雜嚴峻，全體成都居民從9月1日傍晚6時起原則居家，非本小區居民不得進入。市民非必要不離開成都，確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開成都。

網友稱「幸好有他囤了足夠的物資」

面對形同封城的防疫命令，有網民將「熱帶雨林」尊稱為「熱總」，稱幸好有他提前預告，自己已經囤足了生活物資；還有網民稱，「熱帶雨林」事件再次表明，防疫問題上，很多謠言就是「遙遙領先的預言」；但也有網民認為，即便「熱帶雨林」所說的最後成真，也不代表信息來源和具體細節是真實的，況且，在官方通告之前，個人並沒有權力發布這樣重大的消息。

根據成都市官方的通報，被處以拘留15天的「熱帶雨林」，此刻應該還在拘留中。

責任編輯：李冰琪

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