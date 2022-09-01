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勞動課寫入新學期課程表 內地中小學生開學第一堂學種菜煮飯

社會熱點 15:09 2022/09/01

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新學期伊始，「勞動課」正式成為內地中小學一門獨立課程被寫入課程表，多間學校在「開學第一課」安排種菜、收割、煮飯等實踐內容。

中新社報導，浙江省湖州市多所中小學把清潔衛生、農業生產勞動、公益志願服務等勞動實踐教育，作為開學第一課。其中，吳興區龍泉街道龍泉小學的學生由老師帶領，在校園的小農場內學習種菜。

浙江湖州龍泉小學的學生在校園農場學習種菜。

在貴州餘慶，大烏江鎮涼風小學將課堂搬到稻田裡，由當地農戶向學生講解示範割稻谷、打谷子的步驟和技巧。福建漳州則把部隊野炊技能搬進校園，身穿迷彩服的退役軍人在龍海區程溪鎮下莊小學，教同學挖灶埋土、淘米煮飯、洗菜配菜、生火點灶等技能。

另外，不少學校在校內開辟小型菜地、稻田，或增設烹飪教室等。南京游府西街小學的校園就有一塊200平方米左右的農耕園，園內種有果樹、大豆等。學校還設有木工教室、編織教室、陶藝教室以及烹飪教室，並配備各種工具。

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「勞動課程新標準強調實踐性，要通過學生親自去參與、體驗。不是去學，而是要上手去做。」中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，落實勞動課需要學校、家庭、社會多方協調。

儲朝暉稱，勞動課本身要和生活密切結合，包括生產勞動、生活勞動、為他人服務等等，範圍很廣，落實勞動課程要與生活密切結合，勞動主要價值是一個人正常成長，通過勞動教育使人獲得正確的勞動觀，中小學生勞動課教育要准確定義勞動的價值。

責任編輯：易燕丹

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