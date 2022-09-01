美駐華大使前往上海再讚中國高鐵風馳電掣

美國駐華大使伯恩斯再次坐上內地高鐵，此次他坐復興號從北京到上海，還連發四條中英雙語推文誇讚內地高鐵，讓他得以在旅途中欣賞美麗的農田、群山和村莊。

觀察者報道，9月1日，伯恩斯發文稱其首次以官方身分到訪美國駐上海總領事館。8月31日，他在推特上用中英雙語表示自己再次選擇乘坐復興號列車外出，稱風馳電掣地穿行在鄉間的中國高鐵「令人讚歎」。

伯恩斯是在今年3月抵達北京成為新一任美國駐中國大使，6月12日，伯恩斯首次出京訪問，乘坐復興號列車前往武漢，他也曾發佈多條推文稱讚中國高鐵。

▲ 美駐華大使伯恩斯推特發文

按伯恩斯在推特上發布的照片，他應是乘座高鐵的一等座車廂，北京至上海（1318公里）票價是933元人民幣。

報道引述伯恩斯在推文後評論區裡的網友留言：「很高興看到伯恩斯先生終於改變了他對中國的講話風格」。還有人苦口婆心規勸著：「尊重彼此的文化，包容差異」；「永遠不要評判別人或要求別人和你一樣」。

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▲ 推特截圖

伯恩斯6月12日乘坐復興號高鐵前往武漢時稱讚中國高鐵，但16日就在一次會議上宣稱，中國的疫情防控「動態清零」政策對外商投資來說是一個不好的消息，起到了負面作用。

現年65歲的伯恩斯是哈佛大學甘迺迪政府學院國際關係教授，此前在美國政府從事外交工作27年。他曾先後擔任白宮國家安全委員會俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務高級主任，國務院發言人、美國駐希臘大使和駐北約大使，2005年至2008年擔任美國國務院負責政治事務的副國務卿。

責任編輯：李冰琪