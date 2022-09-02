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神舟十四號太空人完成首次出艙活動 安全返回問天實驗艙

社會熱點 15:43 2022/09/02

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神舟十四號載人飛船今年6月發射升空，太空人乘組今日（2日）凌晨完成首次出艙活動。在出艙期間，太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲密切協同，完成問天實驗艙擴展泵組安裝、問天實驗艙全景相機抬升等各項既定任務，並已安全返回問天實驗艙。

*更新太空人乘組完成出艙

據中國載人航天工程辦公室消息，周四（1日）下午3時48分，問天艙段間艙門被關閉，隨後陳冬、劉洋先後進入艙外航天服，進行出艙前各項准備工作。陳冬在下午6時26分打開問天實驗艙氣閘艙艙門。

太空人陳冬、劉洋在艙外作業，蔡旭哲在核心艙內配合支持。

之後由陳冬及劉洋負責艙外操作，蔡旭哲在核心艙內配合支持。經過大約六小時，陳冬及劉洋在今日凌晨零時33分完成出艙活動期間全部既定任務，並安全返回問天實驗艙；是兩人首次執行出艙活動任務。

另外，這次是太空人首次從問天實驗艙氣閘艙出艙、由小機械臂輔助實施的出艙活動。太空人出艙活動期間，天地間週密協同、艙內外密切配合，先後完成了問天艙擴展泵組安裝、問天艙全景相機抬升、艙外自主應急返回驗證等任務，全過程順利圓滿，檢驗了航天員與小機械臂協同工作的能力，驗證了問天實驗艙氣閘艙和出艙活動相關支持設備的功能性能。

「問天」實驗艙與核心艙對接 神舟十四號乘組順利進艙

神舟十四號發射成功 3名太空人進入天和核心艙 出差6個月會做什麼？

神舟十四號太空人乘組自6月5日順利進駐太空站組合體以來，已在軌工作生活88天，先後完成了貨運飛船物資轉移、問天艙平台在軌測試、科學實驗機櫃解鎖與測試、小機械臂解鎖與在軌測試、空間站組合體管理等工作。

另開展了在軌醫學檢查、失重防護鍛煉、空間科學實（試）驗等日常工作，進行了在軌緊急撤離演練、小機械臂操作、醫療救護演練等在軌訓練項目。

責任編輯：易燕丹

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