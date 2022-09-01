四川省成都市要求全體居民從星期四（9月1日）傍晚6時起原則居家，彭博社的報道稱，如果防疫措施導致供應鏈長時間被切斷，位於中國西南的龐大制造業基地可能會受到嚴重影響。

據彭博社報道，成都約占中國國內生產總值（GDP）的1.7%，以科技公司和汽車制造商而聞名，其中包括豐田汽車和大眾中國。蘋果公司iPhone手機和其他設備的全球最大組裝商富士康在本地區生產iPad。另外，英特爾和其他一些國際公司也在成都設有工廠。

報道指，經濟錯位的程度取決於封控時間的長短。雖然直接後果只是購物和外出就餐等消費活動降溫，但如果供應鏈長時間被切斷，導致工廠庫存下降並影響生產，那麽中國西南的這個龐大制造業基地可能會受到嚴重影響。

【內地疫情】四川成都今日18時起全體居民原則居家

成都人搶購物資迎戰封城 官方稱供應足 網民說吸取「上海經驗」（多圖）

成都是自今年早些時候上海封控兩個月以來，實施類似措施的最大城市。這項會影響2100萬人的日常生活以及全球經濟的決定表明，中國仍堅持動態清零政策。

▲ 彭博：成都封城或影響西南制造業基地

成都市星期四發布通告稱， 除了保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其余企業將在這段期間居家辦公。

責任編輯：李冰琪