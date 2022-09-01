美駐華大使上海排隊做核酸 網民熱議「中國官員在哪兒做」

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）今日（1日）在Twitter上傳一張自己在上海排隊做核酸檢測的照片，引發熱議，網民驚訝於美國大使也需要排隊的同時，亦從而質問，不知道中國的官員都在哪裡做核酸？

伯恩斯昨天從北京搭乘高鐵到上海市，進行到任後首次到上海的官式訪問。

伯恩斯今日下午在twitter發布一張照片，表示他在上海排隊做COVID-19核酸檢測。照片顯示，當時已入夜且剛下過雨，在上海街頭一個核酸採樣工作站前，伯恩斯身著西裝拿著手機與市民一起排隊等候做核酸。

該引發熱烈討論與分享。外國網民驚訝表示，原來美國大使在中國也要做核酸，而且還要排隊，沒有豁免與特別安排。亦有美國網民認為大使遭到中國羞辱對待；還有人向伯恩斯提出警告，「他們現在得到你的DNA」。

美國駐中國大使館官方微博下午轉發這張照片，也引發大批中國網民熱議，網民亦對美國大使排隊做核酸表示好笑，亦有人則認為是入鄉隨俗，沒毛病。更有網民相繼反問，「上海市長不知道排隊做過核酸沒有」、「不知道我們的官員需不需要排隊做核酸」、「我們的領導都在哪裡做核酸？」引起熱烈討論。許多人表示沒聽過也沒看過領導排隊做核酸，也有人指行政單位自己有設核酸採樣點，不需要排隊。

上海目前規定，市民應每週至少進行1次核酸檢測；入住酒店需提供48小時內核酸陰性證明；進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具，需持72小時內核酸陰性證明。

美駐華大使前往上海再讚中國高鐵風馳電掣

美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇

責任編輯：袁瑋婧