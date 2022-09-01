  • 29°C
香港時間 : 2022901日 (四) 22:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美駐華大使上海排隊做核酸 網民熱議「中國官員在哪兒做」

社會熱點 21:51 2022/09/01

分享：

分享：

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）今日（1日）在Twitter上傳一張自己在上海排隊做核酸檢測的照片，引發熱議，網民驚訝於美國大使也需要排隊的同時，亦從而質問，不知道中國的官員都在哪裡做核酸？

伯恩斯昨天從北京搭乘高鐵到上海市，進行到任後首次到上海的官式訪問。

伯恩斯今日下午在twitter發布一張照片，表示他在上海排隊做COVID-19核酸檢測。照片顯示，當時已入夜且剛下過雨，在上海街頭一個核酸採樣工作站前，伯恩斯身著西裝拿著手機與市民一起排隊等候做核酸。

該引發熱烈討論與分享。外國網民驚訝表示，原來美國大使在中國也要做核酸，而且還要排隊，沒有豁免與特別安排。亦有美國網民認為大使遭到中國羞辱對待；還有人向伯恩斯提出警告，「他們現在得到你的DNA」。

美國駐中國大使館官方微博下午轉發這張照片，也引發大批中國網民熱議，網民亦對美國大使排隊做核酸表示好笑，亦有人則認為是入鄉隨俗，沒毛病。更有網民相繼反問，「上海市長不知道排隊做過核酸沒有」、「不知道我們的官員需不需要排隊做核酸」、「我們的領導都在哪裡做核酸？」引起熱烈討論。許多人表示沒聽過也沒看過領導排隊做核酸，也有人指行政單位自己有設核酸採樣點，不需要排隊。

上海目前規定，市民應每週至少進行1次核酸檢測；入住酒店需提供48小時內核酸陰性證明；進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具，需持72小時內核酸陰性證明。

美駐華大使前往上海再讚中國高鐵風馳電掣

美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 網絡熱話 中國大使館 Twitter 上海 美國 中國 微博 交通

下一篇文章

神舟十四號太空人進行首次出艙 料整個活動約七小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳因疫情一口氣取消6個展會 商家損失慘重
深圳因疫情一口氣取消6個展會 商家損失慘重
網友「熱帶雨林」三天前預告成都封城被拘引關注
網友「熱帶雨林」三天前預告成都封城被拘引關注
深圳增62本土感染 南山、寶安、大鵬新區全域管控
深圳增62本土感染 南山、寶安、大鵬新區全域管控
湖南大學軍訓教官毆打新生 傳爆粗叫女生「脫光跪」（有片）
湖南大學軍訓教官毆打新生 傳爆粗叫女生「脫光跪」（有片）
深圳增37宗病例 明起離深須持48小時內2次核酸陰性證明（更新版）
深圳增37宗病例 明起離深須持48小時內2次核酸陰性證明（更新版）
【內地疫情】四川成都今日18時起全體居民原則居家
【內地疫情】四川成都今日18時起全體居民原則居家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款