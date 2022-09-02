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銀保監：平衡穩增長和防風險 過去5年處置12萬億不良貸款

經濟脈搏 11:08 2022/09/02

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銀保監副主席周亮指，過去5年，中國金融風險一批重大隱患被「精準拆彈」，處置不良貸款約12萬億元（人民幣，下同），超過之前12年總和。他指，要平衡好穩增長和防風險關係，在保持經濟大局平穩前提下，有序處置風險，穩妥化解中小金融機構的風險，保障房地產融資平穩有序，支持地方保交樓穩民生。

周亮今日（2日）在「2022年中國國際金融年度論壇」上致詞稱，中國金融風險從發散逐步轉為收斂，高風險「影子銀行」規模較歷史峰值壓降約29萬億元，近5000家P2P網貸機構全部停止運營，一批金融違法犯罪分子得到懲處，金融秩序明顯好轉。他強調要有序處置風險，支持地方發行專項債，補充中小銀行資本，積極的應對不良資產的反彈；完善大型企業債務監測風險監測和處置，支持地方保交樓穩民生；強化金融立法和製度建設，推進監管大數據平台建設。

他又稱，要強化監管引領，聚焦科技成果轉化，關鍵技術研發，為實現科技自立自強提供優質金融服務，領導更多的金融資源，特別是中長期資金投入到先進製造業，戰略性新興產業，更好服務核心技術攻關企業和“專精特新”的企業，促進銀行業、保險業做好數字化轉型。

另外，要堅持開放發展理念，服務構建雙循環新發展格局，具體為「支持准入前國民待遇+負面清單管理模式」，構建公平、公開、透明、穩定可預期的政策環境，完善製度規則，加快向高水平、制度型開放轉變，立足發揮中國超大規模市場優勢，依托國內大循環，吸引全球高質量金融資源要素，提高質量效益。

責任編輯：陳建錫

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