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人行：繼續營造合理充裕的流動性環境 不搞大水漫灌不超發貨幣

經濟脈搏 11:46 2022/09/02

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人行調查統計司司長、新聞發言人阮健弘表示，中國經濟面臨一些挑戰。貨幣政策要進一步做好跨周期調節，保持貨幣信貸平穩、適度增長，保持流動性合理充裕，助力經濟發展。她強調，不搞大水漫灌，不超發貨幣，保持物價水平基本穩定。

阮健弘今日（2日）在2022中國國際金融年度論壇上表示，當前，中國經濟延續恢復發展態勢，經濟社會發展不斷取得新成績，同時也面臨一些挑戰，需要進一步發揮金融的支持作用，鞏固經濟恢復發展。

她首先提到，繼續營造合理充裕的流動性環境。新冠疫情以來，中國實施正常的貨幣政策，沒有過度刺激，為後續的貨幣政策調控預留了空間。當前，消費價格上漲相對溫和，也為貨幣政策的調控創造了良好條件。貨幣政策要進一步做好跨周期的調節，保持貨幣信貸平穩、適度增長，保持流動性合理充裕，助力經濟發展。同時，也密切關注國內外的通脹走勢，不搞大水漫灌，不超發貨幣，保持物價水平基本穩定。

第二，持續完善結構性貨幣政策工具體系。首先是繼續豐富和完善結構性貨幣政策工具箱。長期工具要注意建立健全長效機制，階段性工具要加快落實已確定的政策。其次是堅持激勵相容。央行資金要充分地發揮撬動作用，引導金融機構的資金配置，並強化激勵約束，確保精準滴灌。最後是加強與總量工具的統籌協調。結構性政策工具兼具總量和結構性的雙重功能，具備基礎貨幣的投放能力，需要與總量工具協調配合，共同維持流動性的合理充裕。

人行：保障房地產合理融資需求 加大對平台經濟重點領域的金融支持

同時，進一步深化金融改革開放，利率市場化改革要進一步健全市場化利率形成和傳導機制，穩定銀行的負債成本，推動降低企業綜合融資成本。

她還提到，下一步，人行將著力進一步提升金融服務實體經濟的力度和質效，兼顧短期和長期，經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，支持統籌疫情防控和經濟社會發展。

責任編輯：尹航

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