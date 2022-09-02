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中科院專家：全國1/3居家隔離者有抑鬱焦慮 一成人無法康復

社會熱點 11:53 2022/09/02

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隔離成為內地人在疫情下的生活常態，中科院專家指，全國約有1/3的人在接受居家隔離後出現抑鬱、焦慮等心理病，其中超過一成人沒有辦法完全恢復。

中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林在近期一場演講上指，新冠疫情令全球增加了7,000萬抑鬱症病人，9,000萬焦慮症病人，失眠病人的數量也翻倍增長。心理疾病患者數量迅速攀升，無疑給全球心理健康帶來重大影響。根據前年世衛一個調查，創傷後應激性情感障礙（PTSD）發病率可達20%以上。

在中國，有近1/3居家隔離者出現抑鬱、焦慮、失眠症狀。儘管大部分在疫情之後恢復健康，依舊有超過1/10的受調查者無法完全恢復正常。

 陸林進一步指，抑鬱、焦慮在國內的發病率均達7%左右，盡管中國心理疾病發病率在全球範圍並非很高，但其增長速度快、疾病人口基數大。

隔離及封控後的心理創傷在國內鮮有被提及，但情況可能比想像中嚴重。今年5月上海封城結束後，有媒體訪問了逾千名當地居民，逾四成人稱有抑鬱，具體表現為頻繁地感到低落、無望，以及凡事缺乏興趣與樂趣的情緒。當地人在網絡上搜尋「心理諮詢」等關鍵字的數量，較去年同期暴增253%。

一名上海建材商人當時向外媒透露，在封城期間曾出現絕望、憤恨難平，甚至想輕生的感覺，即便解封後，她仍然是不想走出家門、不太想與人說話。她形容，自己也是有正常情感、喜怒哀樂的，但封城「把我活活地憋在家裡兩個月，把我的快樂給奪走，從前的狀態沒有了」。

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責任編輯：陳建錫

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