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Angelababy以後只能叫楊穎？傳廣電新禁令嚴管非中式藝名 

社會熱點 12:26 2022/09/02

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內地廣電總局採取多項措施整治娛樂圈亂象，近日再有資深編劇發文透露，廣電將要求藝人不能使用外文藝名，Angelababy以後恐改回本名楊穎。同時，另一位內地藝人辣目洋子也突然改回本名「李嘉琦」，引發網民熱議。

曾為《鐵齒銅牙紀曉嵐》擔任編劇的汪海林，在微博發文表示，「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。」

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從拍攝搞笑影片的網紅，轉型成演員的辣目洋子，近日就突然改回本名李嘉琦，並在微博發文表示，「大家好，即日起，我將恢復本名李嘉琦。我媽說，一切還是本來的好，聽媽媽的話！如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦。人生酸甜苦辣，每一個人都是自己生活的主角，我只是你餐桌上偶爾的小調料。定個新目標，當好調料包！」

嚴管非中式藝名的消息引發網友討論，不少人認為「管太多了」、「是不是有些矯枉過正？」

另有娛樂博主整理一系列英文名和類似日本名字的藝人稱，「楊穎不能再叫Angelababy，黃明昊不能叫Justin，任嘉倫是不是要改回任國超？還有一個鄭合惠子，也得改名…。」不過文中的鄭合惠子，合取自母親的姓氏何的諧音，其實是本名。

廣電總局明令抵制「耽改」 官媒曾這樣批男男CP劇

演員天價片酬或成歷史 廣電總局：演員片酬不超製作成本40%

責任編輯：易燕丹

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