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內地「南旱北澇」持續 華東大部分地區恐出現夏秋連旱

社會熱點 13:04 2022/09/02

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今年夏天，在南方經歷酷暑之際，北方部分地區卻遭遇洪澇。目前，南方大範圍持續高溫天氣已結束。國家氣候中心近日召開的秋季全國氣候趨勢會商會預估，今年秋季，西北地區東部、華北等地降水將較常年偏多；但新疆、華中南部、華東大部分地區降水將較常年偏少2至5成，可能出現夏秋連旱。

國家氣候中心預計，今年秋季，內地大部地區氣溫將接近常年到偏高，其中青海南部、四川西部、西藏等地偏高1至2℃，氣溫季節內變化大。北方大部分地區初霜凍日期將較常年偏晚。

上海湖南等地降水偏少2至5成

同時，西藏東部、西南地區西部和北部、西北地區東部、華北、東北地區南部和西北部、華東北部、華中西北部、內蒙古東部、華南南部等地降水較常年偏多，其中華西秋雨總體偏強，但空間分布有差異。

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與常年同期相比，河南西北部、陜西大部、寧夏南部、甘肅東南部、青海東部、四川北部、西藏東南部、廣東南部、廣西東南部、海南等地降水將偏多2至5成。

預計有2至3個颱風吹襲

不過，全國其余地區降水接近常年同期到偏少，其中湖北東部、安徽南部、江蘇南部、上海、貴州東部、湖南、江西、浙江、福建北部、廣西東北部、新疆大部等地偏少2至5成。

另外，預計今年秋季，在西北太平洋和南海海域將有8至10個颱風生成，較常年同期（11個）偏少；其中2至3個將登陸或明顯影響內地，接近常年同期（2.3個）。颱風強度總體偏弱，主要影響區域為華南和東部沿海區域。

責任編輯：易燕丹

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