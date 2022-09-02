花旗：疫情封控疊加樓市低迷 中國經濟面臨二次探底

新一輪疫情爆發之下，內地各省市重新加大封控力度，花旗警告，疫情加上缺電、樓市不振等因素，中國經濟可能二次探底，但認為中國「動態清零」政策會持續優化，以減少對經濟的衝擊。野村認為，中國放寬防控的速度將較慢，且不管會否放寬，其經濟和市場都將經歷一段痛苦時期。

＊更新彭博分析

花旗集團中國首席經濟學家余向榮指，截至8月31日，有中高風險地區的城市的GDP總量，在全國GDP佔比中已提高至32.1%，比一周前高了1.2%，「由於地產持續低迷、高溫乾旱導致電力短缺、本土疫情蔓延等，中國經濟正面臨二次探底的風險。疫情對旅遊、消費的打擊，在近期宏觀數據中已經顯現。

他預期中國在明年3月「兩會」後分階段放寬防控，此前則會持續優化政策，把對經濟的衝擊最小化，同時為重新開放作準備，新的穩增長措施也會陸續有來。

野村證券中國首席經濟學家陸挺指，中國已有數個大城市陷入不同程度的封管控，不管明年是否逐漸放寬防控，經濟和市場都會有一段痛苦期，其中包括疫情大幅反彈的可能性。至於市場上有人預期10月二十大後會放寬防控，他認為這看法過於樂觀，即使明年放寬，也只會是緩步推進。

彭博經濟學家David Qu近期也發表報告指，成都封控將讓已在多重壓力下放緩的中國經濟再遭重大衝擊，雖然不會像上海春季封控約兩個月那樣具有破壞性，但「我們預計這會對信心產生廣泛影響，使經濟受到的傷害不僅限於經濟活動受到的直接衝擊」。成都是全國第6大城市，經濟總量佔GDP的1.7％。

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責任編輯：陳建錫