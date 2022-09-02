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台灣擊落無人機 會否引發中國大陸軍事反應？看這因素

國情動向 14:18 2022/09/02

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台灣金門守軍首次擊落中國大陸方面無人機，兩岸軍事對抗會否進一步升級，甚至意外爆發衝突讓人關注。台灣擊落無人機，會否引發中國大陸軍事反應，一個因素相信頗為關鍵。分析認為，中國大陸暫時還不會有大反應，因為台軍今次擊落的是民用無人機，但假如以後出事的是正式軍方無人機，情況就會變得危險。

總括而言，近日持續發酵的無人機風波反映，兩岸目前仍在灰色地帶互相試探，未想真正開打。

據外界所知，近日出現在金門一帶的無人機都是民用航拍機，沒有攜帶武器，也不能證實是由軍隊操作。台軍是次宣稱擊落無人機，亦稱因為時間緊迫，而且無人機墜海，所以未有拍攝畫面。此外，有據稱是台灣方面的無人機飛越大陸一方島嶼片段傳出後，台方也未有承認涉事。這幾項跡象都說明，雙方仍然留有餘地。

新加坡《聯合早報》表示，由於今次被擊落的無人機只是民用無人機，南洋理工大學中國研究學者楊子認為，這不會導致大陸做出軍事回應。但他說：「如果這架無人機來自解放軍，情況就會不同。」

《南華早報》也引述解放軍退役上校岳剛稱，大陸不會直接反擊，但可能會出動軍用無人機進一步飛近台島。他指出，台軍以輕武器擊落無人機，反映無人機當時在低空飛行，並是民用產品，故大陸不會直接使用炮火針對台軍。

岳剛又指，出動無人機是一種心理戰手段，而解放軍也可以動用軍用或民用無人機，飛到4公里以上，超出台軍防空火力範圍。

中國外交部發言人汪文斌周四（1日）被問及台軍擊落無人機時，表示「不了解相關情況」，接著重申「台灣當局渲染緊張毫無意義。」

國台辦發言人朱鳳蓮則說：「民進黨當局企圖借機炒作，制造緊張氣氛，升高兩岸對立對抗，極其荒唐可笑。」

【擊落無人機】台灣輿論：開槍要小心陷阱 干擾較聰明

胡錫進：近日進金門的無人機都不是解放軍的 台方應克制

傳台灣無人機飛入廈門軍營拍攝 台軍稱不知情（有片）

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責任編輯：連兆鋒

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