  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (五) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國家衛健委推健康碼互通互認 便利民眾有序出行

社會熱點 14:56 2022/09/02

分享：

分享：

國家衛健委今日（2日）舉行新聞發布會，表示考慮到為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，當局正會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利民眾正常通行。

國家衛健委稱，為規範健康碼管理，當局持續推進各地健康碼規範賦碼、及時轉碼，推動實現確診無症狀感染者、疫情風險等級、核酸檢測結果、抗體檢測結果、疫苗接種記錄等健康碼相關核心基礎數據全國統一共享。經過不斷努力，已實現全國一省一碼，賦碼數據全國共享，便利群眾安全有序出行，助力復工達產。

另外，當局會同相關部門建立完善跨部門「大數據」共享機制，並依托國家疫情防控管理平台等數據樞紐，實現跨部門數據應用。同時，向各地及時分發多部門比對形成的風險人員數據，為各地開展「網格化」管理提供基礎數據，支撐做到「四早」「四清」。

地方健康碼被濫用 人大代表建議收歸國家統一管理

鄭州以操控健康碼為由對5官員開鍘 儲戶說紅碼未解除

此前，國務院聯防聯控機制發布《關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認的通知》，要求各地落實核酸檢測結果全國互認，降低民眾跨地、跨省移動困難的關鍵小事。

《通知》指出，得以互認的核酸檢測結果，包含通過國務院用戶端、國家政務服務平台、各省健康碼、核酸檢測機構網站或App查詢結果及民眾持有紙本，上述不同管道的核酸檢測結果都具同等效力，並嚴禁以本地健康碼未能查詢、未在本地檢測等為由拒絕通行，拒絕民眾進入公共場所、乘坐公共交通工具，不得要求民眾重複進行核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
2022/06/14
因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼
2022/06/16
河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼
河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天
2022/06/16
河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天
地方健康碼被濫用 人大代表建議收歸國家統一管理
2022/06/19
地方健康碼被濫用 人大代表建議收歸國家統一管理
鄭州以操控健康碼為由對5官員開鍘 儲戶說紅碼未解除
2022/06/23
鄭州以操控健康碼為由對5官員開鍘 儲戶說紅碼未解除

你可能感興趣

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
12:38 2022/06/14
因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼
河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼
12:22 2022/06/16
河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼
河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天
15:49 2022/06/16
河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天
大數據 健康碼 新冠肺炎疫情 疫情 中國

下一篇文章

內地「南旱北澇」持續 華東大部分地區恐出現夏秋連旱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

成都人搶購物資迎戰封城 官方稱供應足 網民說吸取「上海經驗」（多圖）
成都人搶購物資迎戰封城 官方稱供應足 網民說吸取「上海經驗」（多圖）
網友「熱帶雨林」三天前預告成都封城被拘引關注
網友「熱帶雨林」三天前預告成都封城被拘引關注
【內地疫情】四川成都今日18時起全體居民原則居家
【內地疫情】四川成都今日18時起全體居民原則居家
深圳增62本土感染 南山、寶安、大鵬新區全域管控
深圳增62本土感染 南山、寶安、大鵬新區全域管控
美駐華大使上海排隊做核酸 網民熱議「中國官員在哪兒做」
美駐華大使上海排隊做核酸 網民熱議「中國官員在哪兒做」
二十大10月召開 一文看清九大關鍵看點
二十大10月召開 一文看清九大關鍵看點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款