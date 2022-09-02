國家衛健委推進健康碼互通互認 便利民眾有序出行

國家衛健委今日（2日）舉行新聞發布會，表示考慮到為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，當局正會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利民眾正常通行。

國家衛健委稱，為規範健康碼管理，當局持續推進各地健康碼規範賦碼、及時轉碼，推動實現確診無症狀感染者、疫情風險等級、核酸檢測結果、抗體檢測結果、疫苗接種記錄等健康碼相關核心基礎數據全國統一共享。經過不斷努力，已實現全國一省一碼，賦碼數據全國共享，便利群眾安全有序出行，助力復工達產。

另外，當局會同相關部門建立完善跨部門「大數據」共享機制，並依托國家疫情防控管理平台等數據樞紐，實現跨部門數據應用。同時，向各地及時分發多部門比對形成的風險人員數據，為各地開展「網格化」管理提供基礎數據，支撐做到「四早」「四清」。

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此前，國務院聯防聯控機制發布《關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認的通知》，要求各地落實核酸檢測結果全國互認，降低民眾跨地、跨省移動困難的關鍵小事。

《通知》指出，得以互認的核酸檢測結果，包含通過國務院用戶端、國家政務服務平台、各省健康碼、核酸檢測機構網站或App查詢結果及民眾持有紙本，上述不同管道的核酸檢測結果都具同等效力，並嚴禁以本地健康碼未能查詢、未在本地檢測等為由拒絕通行，拒絕民眾進入公共場所、乘坐公共交通工具，不得要求民眾重複進行核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

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