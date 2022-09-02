▲ 【擊落無人機】台灣輿論：開槍要小心後果 干擾較聰明

金門台軍開火擊落中國大陸方面無人機，各方關注後續局勢發展。台灣不少聲音認為，警告驅離無效下擊落雖然有理，但使用實彈開「第一槍」，可能會製造機會讓大陸方面展開更多行動，而流彈還有機會傷及無辜；對付民用無人航拍機，電子干擾比開火擊落會是更聰明穩妥做法。

台灣《中國時報》引述「國政基金會」副研究員揭仲稱，開槍擊落進入台管制區的無人機，道理上絕對站得住腳，然而若只剩「開槍」這個選項，中國大陸反而可能會針對這「設下陷阱」；台方必須讓第一線官兵有除了開火以外的應對選項，用干擾的方式排除無人機還是比較好。

揭仲說：「若下次中共派很多架無人機進入我方限制海域？就不是一、兩枝步槍射擊，而是多管武器齊發。若他們宣稱流彈傷及漁民，藉此製造事端，後果恐不堪設想。」

台「國防安全研究院」戰略與資源研究所所長蘇紫雲亦認為，台方需就大陸方面灰色地帶行動自衛，但守軍對無人機射擊，子彈會拋物線運動，彈著點不可預測，確實可能傷及地面或海面的無辜目標，要及時將干擾槍送到外島據點，才最能有效抑制騷擾。

《聯合報》文章亦指出，開槍絕對是擊落無人機的重要手段之一，但恐怕不是最好的解決方法。兩軍對峙時，首要是避免先開出第一槍，因為一旦開火後，對方遭受攻擊下，勢必會跟著反擊，雙方你來我往、彼此接戰，衝突立刻迅速擴大。

「事後追究責任，先開火的那一方，很可能被迫承擔更多的責任，如同兩人吵架，先動手的那一方，已經先輸了一半。」

分析認為，民用航拍機體積小，噪音與熱源低，傳統軍用防空系統反而較難對付，而市場上其實早有成熟的相應之道，最常用的方式就是個人攜帶的干擾槍，可以阻斷無人機的電波聯繫，迫使其就地降落或飛回原地。

國民黨立委江啟臣表示，台軍本來都有採購干擾槍，應該提供給第一線足夠裝備，近日卻也不緊急調度，讓外界覺得國軍面對威脅感到沒信心。他批評，蔡英文當局該有的裝備、訓練、應對程序都沒準備好。

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責任編輯：連兆鋒