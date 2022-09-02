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暑期旺季受疫情影響 內地鐵路出行人次創8年低

經濟脈搏 15:07 2022/09/02

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在多地散發疫情之際，鐵路暑運已結束，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次。據路透社，這是自2014年以來的最低水平，比2021年同期下降了4.8%，比2020年疫情高峰期下降了3.5%。

中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）公布，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次，日均716.8萬人次，高峰日發送旅客873.5萬人次，客流平穩有序；累計發送貨物6.5億噸，按年增加4537萬噸，增長7.5%，貨運保持高位運行。

國鐵集團介紹，針對暑期疫情多點散發的情況，及時調整運輸組織，停開、減開涉疫地區旅客列車，限售或停售涉疫地區車票，防止疫情通過鐵路傳播。同時，精準實施「一日一圖」，充分滿足旅客出行需求。針對暑期學生流、探親流、旅遊流疊加、部分地區客流相對集中的情況，加強12306（中國鐵路官方網上購票系統）售票數據分析，科學安排旅客列車開行，實施「一日一圖」，精準匹配運力和需求。

據路透社報道，夏季是中國最繁忙的交通季節之一，但由於病毒捲土重來，過去幾個月在多個城市實施的防控措施打亂了旅行計劃。今年暑期鐵路發送旅客人次是自2014年以來的最低水平，比2021年同期下降了4.8%，比2020年疫情高峰期下降了3.5%。

根據凱投宏觀的數據，截至周三，佔中國GDP 32%的41個城市處於疫情爆發之中，這是自4月份大規模封鎖嚴重損害經濟以來的最高水平。

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責任編輯：尹航

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