北京市進入中度老齡化社會，60歲以上常住人口占比在2021年首次突破20%。

據北京日報報道，北京市老齡辦、北京市老齡協會在今日（2日）發布2021年《北京市老齡事業發展報告》，以2021年底北京市老年人口數據為基礎，分析了全市人口老齡化形勢及老齡事業發展狀況。

報告顯示，北京市人口老齡化程度在2021年進一步加深，60歲及以上常住人口占比首次突破20%，65歲及以上常住人口占比首次突破14%。

按照國際通行標準，當60歲及以上人口比重在20%-30%之間、或者65歲及以上人口比重在14%-20%之間，意味著該地區進入中度老齡化社會。

▲ 60歲及以上常住人口首破20% 北京進入中度老齡化社會

根據報告，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。截至2021年底，60歲及以上常住人口441.6萬人，占常住總人口的20.18%；比2020年增加11.7萬人；65歲及以上常住人口311.6萬人，占常住總人口的14.24%，比2020年增加20.4萬人。

報告數據還顯示，60歲及以上戶籍人口388.3萬人，占戶籍總人口的27.5%；65歲及以上戶籍人口279.2萬人，占戶籍總人口的19.8%。

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預計2035年北京將進入重度老齡化社會

北京市人口老齡化加速，去年11月發布的《北京市十四五時期老齡事業發展規劃》曾預計，北京到十四五（2021至2025年）末期將從輕度老齡化邁入中度老齡化，而今已提前邁入。

該規劃還提到，預計到2035年北京市老年人口將接近700萬，人口老齡化水平或將超過30%，進入重度老齡化。

責任編輯：李冰琪