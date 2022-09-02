浙江省運會女足比賽驚現「0：44」 體育局：沒作假！勝敗乃常事

浙江省運動會日前進行女足賽事，在湖州隊對陣麗水隊的比賽中出現0 : 44的懸殊比分，引發廣泛關注。浙江湖州市體育局隨後回應稱，比分屬實，不存在賽風賽紀問題，懸殊是因為足球不是他們的優勢項目，且參賽隊伍組建時間不長。

網傳影片顯示，浙江省第十七屆運動會足球項目（女子乙組）比賽周四（1日）開打，由湖州隊對陣麗水隊。比賽進行到79分41秒時，比分為0 : 43。現場觀眾稱，比分最終鎖定在0 : 44。由於比分相差太大，有人驚訝：是不是記分牌出了問題；也有網友表示，省內女足這個比分正常。

《上游新聞》報導，浙江麗水市體育發展服務中心體育服務處（體育賽事處）工作人員證實，最終比分的確是44 : 0，雙方水平有點懸殊，「麗水足球在全省範圍內算好的」，至於具體情況，需要咨詢該中心體育業務處。

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湖州市體育局訓練競賽處工作人員則表示，各個地區體育重點項目不同，基礎不一，發展也不一樣。而他們參加該場比賽的隊伍組建時間不長，近期狀態也不是很好，但隊員們都積極備賽、參賽。雖然成績不是很好，但不存在賽風賽紀問題，「如果讓對方放兩個，那不就是作假了嗎？我們沒有！」

該工作人員進一步解釋稱，在全省範圍來講，足球的確不是他們優勢項目，但他們也有自己的優勢項目，比如自行車、射擊、擊劍、排球、網球等，女排還有奧運冠軍，「體育比賽，勝敗乃常事，沒有常勝冠軍，比賽下來，我們也第一時間對參賽隊員進行了溝通和心理疏導，鼓勵他們越戰越勇。」

責任編輯：易燕丹

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