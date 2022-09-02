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二十大前 網信辦：對涉重大會議等謠言 從嚴從快從重處置

社會熱點 21:16 2022/09/02

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中共20大即將在10月16日召開，「網信中國」微信公眾號今晚通報，中共中央網信辦即日起內啟動為期3個月的「清朗．打擊網路謠言和虛假信息」專項行動，要求對涉及「重大會議」的謠言和虛假訊息，從嚴從快從重清理處置。

網信辦稱，對社會、經濟、民生領域的謠言和虛假信息，要推動及時發聲，防止擴散蔓延，誤導民眾。

網信辦表示，加大造謠傳謠行為懲治力度，查處曝光典型案例，形成強大震懾，最大限度擠壓網絡謠言和虛假信息生存空間，營造清朗網絡環境。

上海「封城」亂象頻傳 網信辦下令進一步查處造謠

網信辦列10項重點任務 全面清理涉政治經濟等領域謠言

這次專項行動工作任務首要是「堅持分類研判處置」。一是對涉重大會議、重要活動、重要政策發佈以及侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神等謠言和虛假訊息，要從嚴從快從重清理處置。

二是對涉安全生產、交通運輸、自然災害等公共突發事件，特別是涉險情、疫情、災情、警情的謠言和虛假訊息，要積極督促有關部門加強正面回應，澄清事實，回應關切。三是對社會、經濟、民生領域的謠言和虛假訊息，要加強與相關部門的溝通，推動及時發聲闢謠，防止擴散蔓延，誤導民眾。

專項行動將加大溯源追責力度。督促網站平台加強技術手段建設，提升溯源能力，對首發謠言和虛假訊息的平台帳號，視問題性質進行處置處罰，強化源頭遏制。

還要壓實平台主體責任。督導網站平台落實管理要求，對已認定的謠言和虛假信息，第一時間排查處置，防止反復傳播。對影響大、傳播廣的無權威來源信息，主動向有關部門進行查證，及時識別處置，努力把新發謠言和虛假信息消滅在萌芽狀態。

責任編輯：李冰琪

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