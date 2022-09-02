受高溫影響 蘇州陽澄湖大閘蟹將缺席中秋

中國南方高溫天氣影響陽澄湖大閘蟹上市，今年中秋節餐桌陽澄湖大閘蟹將缺席。不僅如此，今年的產量也較往年少近兩成。

綜合內媒界面新聞等報道，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞發言人姚水生透露，今年陽澄湖大閘蟹開捕時間會在9月23號左右，而中秋節在9月10日，「陽澄湖大閘蟹趕不上中秋時節是肯定的。」

江蘇陽澄湖的大閘蟹養殖戶也反映，高溫天氣導致水中含氧量低，大閘蟹折損率高，活下來的那些生長速度也受到影響，中秋前後即使有少量上市，也並非大閘蟹的最佳品鑒時間，預計大批量上市要等到中國國慶節（10月1日）前後。

由於今年蟹苗折損率高，加之蟹農為了保證大閘蟹的存活率，普遍采取了水底增氧、補草、增加維生素C等措施，成本有所提升，將會對蟹農的收入產生影響。

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▲ 蘇州大閘蟹協會：受高溫影響陽澄湖大閘蟹將缺席中秋

據陽澄漁歌大閘蟹養殖專業合作社預計，今年三兩半到四兩的大閘蟹占五成左右，大蟹的產量較往年要減少近兩成。

姚水生也坦言，「受高溫影響，如果分量重、個頭大的螃蟹產量少，價格估計會有所上漲。」

不過也有受訪商家稱，雖然提貨時間較往年推遲，但是顧客的訂購熱情不減，目前已售出許多蟹卡、蟹券，價格也較往年浮動不大。

責任編輯：李冰琪