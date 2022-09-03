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美國宣布11億美元對台軍售案　中方籲撤銷否則將反制

國情動向 11:18 2022/09/03

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美國國務院批准向台灣出售總值近11億美元（約85.8億港元）的軍備，包括60枚反艦導彈，以及100枚空對空導彈。台灣對美國今次軍售表示歡迎。中國駐美使館發言人要求美國撤銷對台軍售的相關協議，否則將面臨反制措施。

拜登政府上任後美國第6次對台軍售

美國國防安全合作署（DSCA）周五（2日）發聲明，國務院已同意3批對台軍售項目，並已知會美國國會，可望在1個月後正式生效。此次軍售項目包括價值8560萬美元的100枚AIM-9X響尾蛇空對空導彈、價值3.55億美元的60枚AGM-84L魚叉導彈及價值約6.654億美元的監視雷達合約。

今次是拜登政府上任後美國第六次對台軍售，美國國防安全合作署指，有關軍售符合美國國家經濟及安全利益，並改善台灣安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡及經濟發展。

美國國務院則指，今次軍售有助台灣維持足夠自我防衛能力，亦符合美國的一個中國政策。

台灣的外交部門發聲明，對今次軍售表示高度歡迎，並感謝美國依照台灣關係法及對台六項保證，落實對台灣的安全承諾。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指，美國對台軍售的相關協議嚴重危害中美關係，促美國撤銷有關協議，否則中方將根據事態發展，堅決採取正當及必須的反制措施。

責任編輯：蒯宇澄

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