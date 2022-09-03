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【中美角力】美國宣布延續對華貨品關稅措施 將繼續複審

經濟脈搏 12:11 2022/09/03

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美國拜登（Joe Biden）政府周五（9月2日）證實，將繼續維持前總統特朗普（Donald Trump）期間徵收的對華關稅，不會因期間屆滿而終止，但會啟動程序，繼續檢視關稅措施。

中國商務部多次強調，取消全部對華加徵關稅，有利中美及世界，在當前高通脹形勢下，早取消對華加徵關稅，消費者和企業就能夠早受益。

在高通脹壓力下，美國政府內部有聲音要求拜登撤銷部分對關稅，但遲遲未有決定。如果沒有企業反對，關稅本可在實施後的第4年終止。

美國貿易代表署（USTR）表示，徵求意見2個月後，他們收到了超過350份美國企業要求繼續維持對中國關稅的請求，因此決持繼續執行對中國的關稅。企業的理由包括關稅措施促使中國政府停止有害政策及行為，讓美國企業得以與中國進口商品競爭、擴展國內生產，雇用額外勞工等等。

聲明指出：「由於收到了繼續實施的請求，這些關稅行動不會終止，美國貿易代表辦公室將對關稅行動進行一項審查。」

聲明指，拜登政府可能會做出改變，最終決定將衡量「此類行動對包括消費者在內的美國經濟的影響」。聲明未有提供具體的時間或標準等細節。

路透社上月報道，在美國眾議長佩洛西訪台後，中國在台海附近進行軍事演習，美國隨後擱置了對取消對華關稅的考慮。


責任編輯：蒯宇澄

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