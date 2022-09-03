南京銀行浙江省分行傳「爆雷」無法提款 該行澄清：一切業務正常

內地屢次傳出銀行「爆雷」事件。近日內地網上流傳南京銀浙江省分行「爆雷」，該行今日（3日）再發聲明強調，南京銀行及轄屬各分行一切業務正常，經營管理穩健良好。

指分行門前現人員聚集 為河南村鎮銀行客戶

南京銀行今日再發布聲明指出，近日，該行杭州分行轄內個別網點門前出現人員短暫聚集。經了解，聚集人員多為有關村鎮銀行大額資金客戶，相關聚集圖片在社交網絡流傳，引發社會關注。

聲明稱，該行為有關村鎮銀行代理清算業務，嚴格按照人民銀行支付系統的相關規定辦理，有關資金清算服務合法合規。該行代理村鎮銀行清算業務只作為資金清算通道，不承擔資金風險，與有關村鎮銀行案件沒有任何關聯。希望有關人員立即停止對該行的侵權行為，通過正當途徑依法維權。

網傳有關該行杭州分行「爆雷」「取不了款」，以及冒充該行和有關部門名義發布的「兌付公告」「儲戶取款通知」「事項告知」等信息，均為虛假信息，將依法追究相關人員責任。

近期內地網上流傳「南京銀行浙江省分行爆雷」，有自媒體爆料，有部分儲戶在位於杭州市濱江區的南京銀行濱江科技支行附近聚集。內媒《第一財經》引述當地人士表示，「聽附近商戶說，上午大概三四十人聚集在銀行門外，原因可能是50萬元（人民幣，下同）以上大額存款無法取款，後來警察來了，勸說聚集的人離開了現場。」

據了解，南京銀行為河南村鎮銀行的結算行。近日河南銀保監局、河南省地方金融監管局公告稱，對四間村鎮銀行資金繼續進行墊付，金額40萬元至50萬元的開始墊付，40萬元以下的繼續墊付。至於50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。

責任編輯：蒯宇澄

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