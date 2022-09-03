  • 32°C
香港時間 : 2022903日 (六) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【成都封控】核酸系統崩潰 市民排長龍苦等數小時 官方致歉

社會熱點 17:47 2022/09/03

分享：

分享：

四川成都疫情升溫，要求全體市民「原則居家」，9月1日至9月4日在全市範圍內開展全員核酸檢測。惟昨日（2日）晚間，網民反映成都核酸檢測系統崩潰，許多人在雨中苦等幾小時，而防疫人員全部舉著手機、四處找信號的照片在網絡瘋傳。

面對民怨高漲，官方今日（3日）回應，當日核酸檢測系統出現異常，導致採樣排隊時間過長，核酸檢測進度緩慢，給市民群眾帶來困擾和不便，對此致歉。

成都當局指出，9月2日17時30分左右，該市核酸檢測系統因對短時超大並發量預估不足，導致系統出現卡頓問題。故障發生後，立即組織專業技術團隊與承建商一起排查原因，積極搶修，系統在增加多台服務器、優化關鍵參數設置後逐步恢復，但還存在不確定性，正在努力加以解決。下一步，成都市將採取錯峰核酸檢測採樣、強化系統運行監控、加強問題響應等措施，努力保障核酸檢測平穩順利進行。

此外，對於提供核酸系統平台的東軟集團亦有許多批評之聲，「東軟」一詞也登上微博熱搜。東軟集團發聲明稱，成都疫情以來，東軟核酸檢測系統緊急上線，於9月2日04時，系統首次投入使用。系統上線後，發現有響應延遲、卡頓等現象。

東軟稱，據技術專家研判，目前出現的系統響應延遲、卡頓等現象與核酸檢測系統軟件無關，相關部門正在排查具體網絡故障的原因。

 有女子囤菜曬11部雪櫃惹議

此外，當地民眾在封控前夕瘋搶物資，有成都女子在社交平台曬出影片顯示，自己家裏屯有11部台塞滿物資的雪櫃，引發熱議。

影片顯示，女子拿著儲物籃，各個房間內打開數部雪櫃拿食物。該女子表示，她家是3間房打通估計至少500平方米。自己和老公一間，公婆一間，孩子和保姆一間。她指，全家人在住了有20年，加上老人家惜物捨不得丟東西，只能靠不停買雪櫃來儲存，於是前前後後加起來買了11部雪櫃。

該女子提到，疫情期間，有這麼多雪櫃，不缺物資，就是有點費電。

有部分網民認為，在疫情期間大家對物資恐慌的時候「炫耀有錢有糧」不妥；但亦有網民表示羨慕，指有11部雪櫃「就不愁沒辦法囤物資了。」

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
疫情 網絡熱話 成都 軟件 社交平台

下一篇文章

內地增1819宗本土病例 深圳8區今明兩日封控全民檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Angelababy以後只能叫楊穎？傳廣電新禁令嚴管非中式藝名
Angelababy以後只能叫楊穎？傳廣電新禁令嚴管非中式藝名
受高溫影響 蘇州陽澄湖大閘蟹將缺席中秋
受高溫影響 蘇州陽澄湖大閘蟹將缺席中秋
杭州女拖篋搭手扶梯 手一鬆幾乎搞出人命（有片）
杭州女拖篋搭手扶梯 手一鬆幾乎搞出人命（有片）
寫「屎尿」體詩歌爭議大 賈平凹之女賈淺淺不被列作協會員（組圖）
寫「屎尿」體詩歌爭議大 賈平凹之女賈淺淺不被列作協會員（組圖）
浙江省運會女足比賽驚現「0：44」 體育局：沒作假！勝敗乃常事
浙江省運會女足比賽驚現「0：44」 體育局：沒作假！勝敗乃常事
二十大前 網信辦：對涉重大會議等謠言 從嚴從快從重處置
二十大前 網信辦：對涉重大會議等謠言 從嚴從快從重處置
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款