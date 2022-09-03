【成都封控】核酸系統崩潰 市民排長龍苦等數小時 官方致歉

四川成都疫情升溫，要求全體市民「原則居家」，9月1日至9月4日在全市範圍內開展全員核酸檢測。惟昨日（2日）晚間，網民反映成都核酸檢測系統崩潰，許多人在雨中苦等幾小時，而防疫人員全部舉著手機、四處找信號的照片在網絡瘋傳。

面對民怨高漲，官方今日（3日）回應，當日核酸檢測系統出現異常，導致採樣排隊時間過長，核酸檢測進度緩慢，給市民群眾帶來困擾和不便，對此致歉。

成都當局指出，9月2日17時30分左右，該市核酸檢測系統因對短時超大並發量預估不足，導致系統出現卡頓問題。故障發生後，立即組織專業技術團隊與承建商一起排查原因，積極搶修，系統在增加多台服務器、優化關鍵參數設置後逐步恢復，但還存在不確定性，正在努力加以解決。下一步，成都市將採取錯峰核酸檢測採樣、強化系統運行監控、加強問題響應等措施，努力保障核酸檢測平穩順利進行。

此外，對於提供核酸系統平台的東軟集團亦有許多批評之聲，「東軟」一詞也登上微博熱搜。東軟集團發聲明稱，成都疫情以來，東軟核酸檢測系統緊急上線，於9月2日04時，系統首次投入使用。系統上線後，發現有響應延遲、卡頓等現象。

東軟稱，據技術專家研判，目前出現的系統響應延遲、卡頓等現象與核酸檢測系統軟件無關，相關部門正在排查具體網絡故障的原因。

有女子囤菜曬11部雪櫃惹議

此外，當地民眾在封控前夕瘋搶物資，有成都女子在社交平台曬出影片顯示，自己家裏屯有11部台塞滿物資的雪櫃，引發熱議。

影片顯示，女子拿著儲物籃，各個房間內打開數部雪櫃拿食物。該女子表示，她家是3間房打通估計至少500平方米。自己和老公一間，公婆一間，孩子和保姆一間。她指，全家人在住了有20年，加上老人家惜物捨不得丟東西，只能靠不停買雪櫃來儲存，於是前前後後加起來買了11部雪櫃。

該女子提到，疫情期間，有這麼多雪櫃，不缺物資，就是有點費電。

有部分網民認為，在疫情期間大家對物資恐慌的時候「炫耀有錢有糧」不妥；但亦有網民表示羨慕，指有11部雪櫃「就不愁沒辦法囤物資了。」

責任編輯：蒯宇澄

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