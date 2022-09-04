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內地增1673宗本土病例 深圳89宗 多地倡中秋「就地過節」

社會熱點 14:49 2022/09/04

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內地新增1673宗本土疫情，西藏、四川最多。廣東103宗，深圳佔89宗，當地繼續展開強檢。北京收緊進返京的相關規定。部分省市呼籲中秋「就地過節」。

國家衛健委公布，過去一日各省市增314宗確診病例，包括四川98宗，廣東79宗，西藏51宗，海南24宗，遼寧11宗，吉林11宗，北京1宗，上海1宗等；無症狀感染1359宗，包括西藏505宗，青海131宗，遼寧113宗，黑龍江93宗，四川88宗，吉林81宗，山東78宗，江西55宗，新疆33宗，廣東24宗等。

在廣東，深圳續按照「應檢必檢，不落一人」原則，幾乎全市範圍昨今兩日（3至4日）展開強檢，期間暫停非必要人員流動與活動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全區巴士、地鐵停運；社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。至於廣州、東莞、江門和揭陽，均有零星個案。

北京收緊進返京規定，要求抵京人士在7天內接受3次檢測，其間不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，並主動向向社區、單位、賓館等報告。四川阿壩州實施4天全域靜態管理，所有鄉鎮、村（社區）、小區實施封閉管理，除醫療、保供、執法人員等，居民非必要一律不外出，公眾場所暫停開放。

另外，天津今起在全市強檢，並要求居民在出結果前繼續保持靜止；杭州今起核酸檢測頻率從7天調整為72小時，未取得72小時內證明者不得進入公眾場所。

隨著中秋節（9月10日）臨近，山東、河北、河南、黑龍江等省的部分城市已開始呼籲居民「就地過節」，外出者非必要不返回當地，以降低傳播風險。

責任編輯：陳建錫

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傳染病 疫情 中秋節 強制檢測 東莞 江門 天津 杭州 廣州 北京

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