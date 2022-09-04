美擬加快出售軍備 鞏固盟友關係抗衡中國

美國國防部計劃加快向盟友出售武器，以填補早前向烏克蘭提供軍事裝備的國家的軍火庫，同時鞏固和這些國家的合作關係，以在與中國的競爭中取得優勢。

《華爾街日報》引述美國官員指，五角大樓上月已成立一個特別工作小組，以檢視美國向外國出售武器時，長期效率偏低的問題，其成員包括副次長貝克及多個軍種的代表。工作小組將尋找簡化部分程序的方法，把盟友尋求購買的槍械、無人機、直升機、坦克和其他裝備，更快地進行交貨。

在美中關係日益緊張、俄羅斯入侵烏克蘭等因素下，令五角大樓開始的評估工作增添了急迫性。

報道提到，五角大樓雖然負責執行對外軍售計畫的大部分內容，但受到國務院監督，後者把每年450億美元的軍售計畫作擴大美國影響力的政策工具。但國會議員、業界和政府官員長期以來認為，這些對外軍售計畫不願承擔風險且進度遲緩，尤其敏感技術外洩的擔憂，可能會使交易延宕多年。

這種緩慢的步調可能會讓一些國家疑質美國是否真心希望它們成為合作夥伴，並可能使美國希望保持密切關係的國家改買他國武器。在與中國的全球競爭中，美國必須加深與合作夥伴的關係，而衡量關係的標準往往是誰能以最快的速度、最便宜的價格，出售最優良、最先進的軍事裝備。

責任編輯：陳建錫

國國防部上月成立一個由高階官員組成、名為「老虎小組」（tiger team）的特別工作小組，以檢視美國向外國出售武器長期效率不彰的現象。

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）上月簽署備忘錄成立「老虎小組」，由負責國防政策的副次長貝克（Sasha Baker）和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）共同督導，其他成員包括各軍種代表。