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韓資麵包店因上海封城缺糧時繼續營業被罰 媒體和網民聲援

社會熱點 19:34 2022/09/04

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一間韓資連鎖麵包店在上海封城並缺乏物資時，私下向居民銷售麵包，被官方以「無證生產」為由重罰。事件引發譁然，大量網民求情說，該麵包店非但未借機謀利，還為一些居民解決溫飽問題，是真正的良心企業。央媒旗下雜誌亦發表文章，呼籲執法時兼顧情理，「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」。

上海市監局的處罰通知指，涉事麵包店「巴黎貝甜」在上海封控後封閉了工廠，安排部分因疫情無法回到住所的員工前往培訓中心暫時過渡，利用中心內的烘焙設備及物材料製作面包自用。隨著封控持續，周邊社區對糕點產品需求增大，該公司遂在上述中心內從事糕點類食品生產經營活動，生產銷售多種團購糕點套餐共400套，售價125元至170元（人民幣，下同）不等。上述行為屬於未經許可從事食品生產經營活動，罰款58.5萬元，沒收違法所得及工具設備。

網民幾乎一面倒反對處罰，多數人認為，麵包店員工原本可以自給自足，但考慮到市內生活物資不足，才決定多做一些供應周邊的居民，一未謀取暴利，二無質量問題，這樣雪中送炭的舉動在這個時代可謂難能可貴。亦有人質疑，當時不少商家、外賣員、社區組織靠賣物資和食物賺到盤滿缽滿，為何未被處罰？

除了呼籲官方撤銷處罰，不少人還主動發起光顧「巴黎貝甜」的活動，以行動表示支持。

央媒旗下《中國企業家》雜誌亦發表文章指，眾所周知，疫情期間的上海一度連一瓶可樂都成了奢侈品，這樣的背景之下，「巴黎貝甜」幫助受困居民解決了最基本的生存需求，卻因此被罰款。不要說那些受惠者，普通人也難以接受。「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」，這是人與人之間最起碼的同理心。

文章呼籲，在就業形勢嚴峻、小微企業艱難越冬的今天，執法部門更應關照大眾的情緒，綜合考量各方因素，做到情、法、理的有機統一。

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責任編輯：陳建錫

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