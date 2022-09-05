深圳增71宗本土病例 各區分級解除管控 地鐵巴士恢復

深圳新增71宗本土病例，各區今日（5日）起分級分類解除管控措施，任何街道連續3天無社會面病例即解除管控。地鐵、巴士恢復同日起陸續服務。

深圳市衛健委指，當前深圳疫情防控形勢嚴峻複雜，日新增病例數保持在較高水平，社區傳播風險依然存在，但全市採取差異化社會面疫情防控措施，6個區在周末兩天展開了兩輪核酸檢測，有效降低了人群流動性，社會面初篩陽性病例數明顯下降，疫情防控形勢總體可控、平穩向好。

從本月2日至4日期間，以街道為單位，如連續3天無社會面陽性病例，則解除臨時管控措施，恢復常態化管理；如出現病例，則從最後一個社會面陽性病例出現的日期起，臨時管控措施往後順延3天。常態化管理的街道，繼續嚴格執行防控要求，各住宅小區、人員密集區域進出口實行24小時值守、場所碼必掃。

深圳地鐵今起正常運營，但羅湖、蓮花西、赤尾、皇崗口岸、沙頭角等30多個站繼續保持關閉。巴士則除沙頭角、鹽田、蛇口等部分站點外，均正常停靠。

全國方面，過去一日共新增1552宗本土病例，西藏、四川、黑龍江、遼寧等地較多。廣東89宗，除深圳外，梅州、惠州、江門、東莞和揭陽均有零星病例。

責任編輯：陳建錫