官媒稱卓慧思對中俄言論激烈引擔憂 冀勿把對華強硬當飯吃

經過8個星期爭奪，英國保守黨黨魁選舉結果今日（5日）將揭曉，勝出者將接任約翰遜擔任首相。根據各項民調數據，現任外交大臣卓慧思（（Liz Truss））大概率勝出。環球網發表社評指，卓慧思在競選過程中對中俄等國激烈、粗暴的言辭引發擔憂，冀她「不要把對華強硬當飯吃」。

文章提到，英國國內經濟形勢嚴峻。英國普通民眾正被不斷高企的生活成本壓得喘不過氣來，一些貧困家庭甚至面臨生命的威脅。英國商會近日警告稱，英國經濟將在2022年底前陷入衰退。

▲ 官媒社評稱卓慧思對中俄言論激烈引發擔憂

而英國保守黨還把主要精力放在政治內耗和對外攻擊上。尤其是卓慧思，她幾乎在整個選舉過程中都一門心思渲染中俄威脅，極力鼓吹增加國防預算，甚至聲稱按下核按鈕「是首相重要職責」。

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文章稱，卓慧思更需要認清時代的發展潮流，改變僵化落伍的「帝國思維」，特別是，將更多精力放在國內務實發展上，而不是投機取巧轉移矛盾、甚至把「對華強硬」當飯吃。

早前英媒引述消息報道，卓慧思如果就任首相，將首次在官方層面，把中國列為英國國安「迫切威脅」，意味著英中可能不會再有經濟夥伴關係。中方則批評卓慧思鼓譟「中國威脅論」，是不負責任的言論。

責任編輯：李冰琪