央行降外匯存款準備金率 人民幣短線拉升（更新版）

美元指數破頂，人民幣中間價5日下調81點至6.8998，在岸價（CNY）盤中一度跌穿6.94，收市險守6.93，跌338點；離岸價（CNH）曾跌穿6.95，在人行下午宣布降金融機構外匯存款準備金率後拉升，一度收復6.93，截至發稿在6.93至6.94間徘徊。人行副行長指，人民幣不會出現單邊市，雙向波動是常態。

*更新匯率

人行宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，自本月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。按人行此前公布7月金融機構外匯存款規模約9537億美元計劃，本次下調2個百分點，約可釋放191億美元的流動性。

人行副行長劉國強指，主要是近期美國加碼貨幣政策調整，美元今年以來升值14.6%，在該背景下，SDR籃子裡其他儲備貨幣對美元都大幅度貶值，人民幣也貶值8%左右，但是和其他非美元貨幣相比，貶值幅度最小 ，對非美元貨幣都是升值的。 在SDR貨幣籃子裡，一個基本情況是美元升值了，人民幣也升值了，但美元的升值幅度比人民幣的升值幅度要大一些。所以，人民幣並沒有出現全面的貶值。未來世界對人民幣的認可度會不斷增強，這是長期趨勢。

劉指， 短期內雙向波動是一種常態，不會出現單邊市，但是匯率的點位是測不準的，不要去賭某個點。 合理均衡、基本穩定是喜聞樂見的，有實力支撐。 下一步，人行將堅持穩健的貨幣政策，有力有度有效用好政策工具，兼顧好穩增長、穩就業與穩通脹的關係，應對好各種風險挑戰。

中金指，9月份人民幣匯率將以6.90為中樞而波動，在美元過強的背景之下，匯率或難以在短期內快速下行。中國經濟預期或依舊為人民幣匯率的主題，對於本月期間公佈的8月經濟數據或出現按年好轉的可能性，加上隨穩增長政策效果逐步顯現，進而對經濟起到提振作用。中金認為，近期當局有關匯率的積極發言以及中間價強於預期的信號等等也會使得匯率的波動性降低。總體而言，人民幣本月匯率區間為6.80至7.00，月內中樞為6.90。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指，人民幣貶值主要是受強勁美元影響，而本身走勢並不弱，其對歐元、日元等其他貨幣也均在升值。她並不擔心人民幣將大幅貶值，因中國經常項目順差、貿易順差仍非常可觀，且在資本外流方面也具有良好的把控能力。在當前國內整體經濟下行壓力較大的情況下，人民幣可控範圍內適當貶值，利於出口。瑞銀預測，今年人民幣對美元或跌破7算，但將在年底回升至約6.90，即大約當前水平。

責任編輯：陳建錫