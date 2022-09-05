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機構稱美國安局對中國發動逾萬次網攻 竊取140GB高價值數據

國情動向 12:23 2022/09/05

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國家計算機病毒應急處理中心發表報告稱，美國國安局（NSA）多年來向中國政府機關、企業、機構發動上萬次攻擊，竊取了逾140GB高價值數據。

該中心5日發表陝西西北工業大學遭境外網絡攻擊的調查報告稱，該校在4月份遭到攻擊後，技術團隊綜合使用國內現有數據資源和分析手段，並得到歐洲、南亞部分國家的支持，還原了相關攻擊事件的總體概貌、技術特徵、攻擊路徑和攻擊源頭，初步判明相關攻擊源自NSA下屬特定入侵行動辦公室（TAO）。

NSA為了隱匿對西北工業大學等中國信息網絡實施網絡攻擊的行為，做了長時間準備工作，並進行了精心偽裝，特定入侵行動辦公室在針對西北工業大學的網絡攻擊行動中先後使用了54台跳板機和代理服務器，主要分布在日本、韓國、瑞典、波蘭、烏克蘭等17個國家，其中70%位於中國周邊國家。另外，NSA在對西北工業大學的網絡攻擊行動中，先後使用了41種專用網絡攻擊武器裝備，僅後門工具「狡詐異端犯」（ NSA命名）就有14款不同版本。

調查報告又稱，NSA利用大量網絡攻擊武器，針對中國國內各行業龍頭企業、政府、大學、醫療、科研等機構長期進行秘密黑客攻擊活動。在近年內，對中國國內的網絡目標實施了上萬次的惡意網絡攻擊，控制了數以萬計的網絡設備，竊取了超過140GB的高價值數據。

責任編輯：陳建錫

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