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疫情持續最賺錢的高鐵也虧了 國鐵集團負債破6萬億

經濟脈搏 12:46 2022/09/05

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中國國家鐵路集團日前公布今年上半年財務決算，截至2022年上半年，國鐵集團負債合計6萬億（人民幣，下同），較去年同期增加3.45%，連最賺錢的京滬高鐵也虧損超10億。

內媒第一財經報道，今年第2季末，國鐵集團負債率為66.81%，較去年底增長0.48%，國家鐵路集團有關負責人表示，因闢建鐵道的固定資產投資增加，以致負債總額有增無減。

但分析中國國鐵集團的營運績效，新冠疫情也是造成虧損擴大的原因之一。

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上半年國鐵營業總收入4857億元，比去年同期減少271億元，淨利潤虧損804億元，較去年同期507億元的虧損額擴大58.5%。

國鐵集團稱，淨利潤虧損的主要原因是多點爆發疫情，重創鐵路運輸，例如中國最賺錢的高鐵京滬線，上半年淨利也虧損10億2800萬元，比去年同期驟降137%。

貨運發送量等指標創新高

但國鐵集團的鐵路貨運，包括單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標，屢次刷新歷史紀錄，估計上半年貨運收入達2344億元，比去年同期成長9.6%。

疫情持續最賺錢的高鐵也虧了 國鐵集團負債破6萬億

雖然虧損擴大，國鐵集團表示，據2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元的規模計算，下半年鐵路投資仍有近5000億左右空間，因此集團還將投入更多資源闢建鐵道。

責任編輯：李冰琪

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