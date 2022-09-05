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成都延長封城3天 2000萬人繼續居家不出

社會熱點 12:49 2022/09/05

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四川成都以「社會面尚未清零」為由延長封城3天，繼續展開3輪全民核酸檢測，居民原則居家，各級學校和幼稚園暫緩返校，堅持「非必要不離蓉」。

四川過去一日新增本土病例185宗，成都140宗，其餘在宜賓、阿壩、德陽、綿陽、達州、南充等地。成都市衛健委主任楊小廣指，全市單日新增陽性病例數有所下降，核酸檢測社會面檢出陽性病例有所減少，但新增陽性病例數仍在百宗以上，社會面未清零，當地疫情防控正處在關鍵期，防控措施仍不能鬆懈。

經國家、省、市專家聯合研判，決定自5日至7日，在新津、邛崍之外的其他區域繼續實施上述措施。居民原則居家，非本小區居民不得進入；農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備；每戶每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次採買生活物資。有外出就醫和需求居民，經社區同意可以出入小區。

成都本月1日起開始封城，原定今日解封。該市人口常住2100萬，獲豁免的新津、邛崍屬邊陲區域，人口加起來才100萬，即全市近2000萬人仍然處於封控。

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責任編輯：陳建錫

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